ユウキロックの「節約バンザイ！」 第128回

【改悪？】楽天“株主優待SIM”　6ヵ月無料でもお得なのか徹底解説

2025年12月23日 07時00分更新

文● ユウキロック

公式サイトより

　今回は昨年同様、この時期の風物詩になるであろう「楽天グループ」の株主優待のお話です。昨年は怪物級にお得だと騒がれた「楽天モバイル」の株主優待SIM。今年も12月12日に詳細が発表されました。今年はなんと……改悪！！現在僕も使っていますが昨年は1年間無料でした。それが今年はちょっと変わります。今回は、優待内容と優待取得方法、ならびに改悪となった内容はどれほどお得なのか？をご紹介します。最後まで読んでね！！

楽天の株主優待制度とは

　そもそもですが、株主優待を知らない方にざっくり説明いたします。株主優待とは、企業が株主への感謝として、商品やサービスなどを贈る制度です。それらを受け取るには「権利確定日」に株式を保有している必要があります。そして最近では長期保有（継続保有）した株主にさらなるサービスが贈られたりしています。

　優待内容はこちらです。

【第29期株主優待制度】

優待内容：「楽天モバイル」回線の音声＋データ30GB/月プランを6ヵ月間無料にて提供いたします。継続特典の要件を満たす場合、さらに追加で6ヵ月間無料にて提供いたします。

対象となる株主：2025年12月末時点の株主名簿に記載された100株（１単元）以上を保有する株主。また、本優待の継続特典（追加で6ヵ月月間無料）の適用は、2025年12月末日および2026年６月末日時点の当社株主名簿に、同一株主番号で記載または記録された100株（1単元）以上を保有する株主

※原則として18歳未満の株主は本優待を利用できません

　簡単な話、昨年は権利付最終日（優待の権利が貰える日）までに株を買って翌日（翌営業日）の権利落ち日に売却しても「楽天モバイル」回線の音声＋データ30GB/月プランが1年間無料で使えました。しかし、今回は6ヵ月無料のみ。さらに追加で6ヵ月無料にするには6月末まで株を保有し続けなければならないということです。

