Xに投稿した画像、誰でも“AI編集”簡単に　イラストレーターのX離れが進んでいるとの報告

SNSサービス「Misskey.io」の運営に携わる村上さん氏（@fdd3f5ac ）は12月24日、X（SNS）に実装されたAI画像編集機能により、多くのイラストレーターがMisskey.ioに流れ込んでいることを自身のXアカウントで明らかにした。

XのAI画像編集機能は、他者のポストに添付された画像をコピーしてAIで編集できる機能。出来上がった新しい画像はデバイスに保存したり、自身のXアカウントからポストしたりすることが可能で、一部のクリエイターから自身の作品が悪用されることを危惧する声も挙がっている。

XからMisskey.ioへのユーザー流入については、AI編集機能の負の側面に対するクリエイター側の自己防衛と捉えることもできそうだ。

なお、12月25日12時現在、同氏およびMisskey.ioは実際にXからMisskey.ioへ移行したアカウントの数や、AI画像編集機能とユーザー流入との因果関係を判断できるデータを公表していない。Misskey.ioのユーザー数増加とXのAI編集機能との関連については、あくまで村上さん氏の個人的な見解である点に気を付けたい。