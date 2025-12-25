川邊健太郎氏、LINEヤフー会長退任でAIと起業へ　GMO熊谷氏のヘッドハントは辞退

LINEヤフーは12月23日、2026年6月に開催予定の株主総会をもって、同社の川邊健太郎会長が任期満了により退任することを明らかにした。同氏は退任後、AIと二人三脚で新たな企業を設立する方針だ。

川邊氏退任の報を受け、GMOインターネットグループの熊谷正寿代表は12月24日、自身のXで川邊氏への敬意を示すポストを投稿。さらに続くポストで、同氏のヘッドハンティングを試みたが、「AIと起業する」と即答され断られたことを明かした。

即座にヘッドハンティングに動いたが



「AI起業するので」



と即答あり😳



撃沈したｗ — 熊谷正寿【GMO】 (@m_kumagai) December 24, 2025

一方の川邊氏は、熊谷氏のポストを引用する形で、今は推しに見惚れている時以外、AIと何かをすることに夢中になっているとポスト。「兆円単位の企業グループの総帥直々にお誘い頂く機会なんて無いのに、、すみません。。」と述べ、熊谷代表に謝意を示した。