最大3万ポイント還元！d払い自治体キャンペーン 2026年1月分追加

「d払い」のポイント還元率が大幅アップする自治体コラボキャンペーン。この記事では、2026年1月開始分の参加自治体やポイント還元率を地域別にご紹介します。
気になる還元率は最大100%！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。
北海道・東北
●北海道
中標津町「なかしべつで買って食べよう︕中標津町キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン」
開催期間：2026年1月15日～2月28日
対象店舗：北海道中標津町内のd払い加盟店のうち、中標津町とNTTドコモが指定する店舗
ポイント還元率と付与上限
・町内本社の事業者：最大25％還元／期間中上限2500ポイント
・町外本社の事業者：最大20％還元／期間中上限2000ポイント
●青森県
八戸市「八食センター限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン」
開催期間：2026年1月5日～1月31日
対象店舗：八食センター内のキャンペーンポスター掲示店舗
ポイント還元率（抽選制）
・1等：最大100%
・2等：最大50%
・3等：最大10%
・4等：最大1%
付与上限：
・1回あたり：3万ポイント
・期間あたり：3万ポイント
●岩手県
九戸郡洋野町「キャッシュレスで得しよう︕ひろのスマイル還元キャンペーン」
開催期間：2026年1月10日～2月11日
対象店舗：岩手県九戸郡洋野町の対象店舗
ポイント還元率：最大20％還元
付与上限：
・1回あたり：2000ポイント
・期間あたり：5000ポイント
キャンペーンは序盤狙いがおすすめ
各キャンペーンは予定より早く終了することもあるので、確実にポイントをゲットするなら、キャンペーンの序盤の買い物がお勧めです。
また、「d払いタッチ」など、一部の支払い方法などはキャンペーン対象外となるため、事前にしっかり確認しておくとよいでしょう。