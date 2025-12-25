最大3万ポイント還元！d払い自治体キャンペーン 2026年1月分追加

「d払い」のポイント還元率が大幅アップする自治体コラボキャンペーン。この記事では、2026年1月開始分の参加自治体やポイント還元率を地域別にご紹介します。

気になる還元率は最大100%！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

北海道・東北

●北海道

中標津町「なかしべつで買って食べよう︕中標津町キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーン」

開催期間：2026年1月15日～2月28日

対象店舗：北海道中標津町内のd払い加盟店のうち、中標津町とNTTドコモが指定する店舗

ポイント還元率と付与上限

・町内本社の事業者：最大25％還元／期間中上限2500ポイント

・町外本社の事業者：最大20％還元／期間中上限2000ポイント

●青森県

八戸市「八食センター限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン」

開催期間：2026年1月5日～1月31日

対象店舗：八食センター内のキャンペーンポスター掲示店舗

ポイント還元率（抽選制）

・1等：最大100%

・2等：最大50%

・3等：最大10%

・4等：最大1%

付与上限：

・1回あたり：3万ポイント

・期間あたり：3万ポイント

●岩手県

九戸郡洋野町「キャッシュレスで得しよう︕ひろのスマイル還元キャンペーン」

開催期間：2026年1月10日～2月11日

対象店舗：岩手県九戸郡洋野町の対象店舗

ポイント還元率：最大20％還元

付与上限：

・1回あたり：2000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

キャンペーンは序盤狙いがおすすめ

各キャンペーンは予定より早く終了することもあるので、確実にポイントをゲットするなら、キャンペーンの序盤の買い物がお勧めです。

また、「d払いタッチ」など、一部の支払い方法などはキャンペーン対象外となるため、事前にしっかり確認しておくとよいでしょう。