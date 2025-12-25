WebMoneyプリペイドカード、サービス終了　2026年3月31日まで

auペイメントは12月22日、「WebMoneyプリペイドカード」および「WebMoneyプリペイドカードLite」について、一部の関連サービスを除き、2026年3月31日までに順次終了することを明らかにした。

機能別の終了時期は以下のとおり。例外として、「WebMoneyウォレットアプリ」のみ、カード側のサービス終了から約半年後の2026年9月30日15時までサービスを継続する。

●機能別のサービス終了時期（予定） ・WebMoneyプリペイドカード申込：2025年12月23日11時

・送金および払出（非磁気カード）：2026年1月15日15時

・チャージ（非磁気カード）：2026年1月15日15時

・カードの有効期限更新：2026年1月31日24時

・カードの再発行：2026年2月27日15時

・送金および払出（磁気カード）：2026年3月下旬

・ローソン／ローソン銀行ATM／セブン銀行ATMでのチャージ（磁気カード）：2026年3月下旬

・Mastercard加盟店での支払い：2026年3月31日15時

・WebMoney加盟店での支払い：2026年3月31日15時

・WebMoneyウォレットアプリ：2026年9月30日15時

サービス終了までに使い切れなかった残高については、資金決済法に基づき、2026年4月1日から払い戻しを受け付ける予定。同社は詳細について、改めて案内するとしている。