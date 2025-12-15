スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第364回
2025年12月15日（月）20時から生放送
nubia Foldは性能もコスパも◎！「折りたたみスマホ＝高価」はもう過去の巻：スマホ総研定例会364
2025年12月15日 07時00分更新
毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。
Y!mobile向けに格安の縦折りモデルを提供していたnubiaから、今度は横折りの「nubia Fold」が登場。Snapdragon 8 Eliteを搭載して、価格はなんと17万円台、しかもMNPでの新規契約なら2年後の返却を前提に6万円台で利用可能。詳しくチェックします！
▽放送情報
放送日： 2025年12月15日（月）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： nubia Foldは性能もコスパも◎！「折りたたみスマホ＝高価」はもう過去の巻：スマホ総研定例会364
