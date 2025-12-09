氷上での華麗な演技で私たちを魅了してきた宇野昌磨さんが、Apex Legendsの夢の舞台でも“魅せて”くれるのか……。

アニメ専門チャンネル「アニマックス」を運営するアニマックスブロードキャスト・ジャパンは12月5日、NTTドコモとの共催でeスポーツエンターテインメントイベント「Lemino presents e-elements DREAM MATCH APEX LEGENDS」を開催すると発表した。開催日時は2026年2月22日で、会場は京王アリーナTOKYO。

およそ2年半ぶりの開催となる本イベントは、「Apex Legends 夢のファン感謝祭」がテーマ。ALGS（Apex Legends Global Series Year 5 Championship）にも出場するプロチームを中心に、人気実力を兼ね備えた7チーム（RIDDLE ORDER、UNLIMIT、REJECT、NOEZ FOXX、TIE、SOTEN、Lawson Ticket Xone）が出場予定だ。

さらに、Apex Legendsの新旧レジェンドプレイヤーが1日限定のドリームチームとして参戦するという（3チーム予定）。

7チームとドリームチームに加えて、ストリーマーやVTuber、芸能人を含む総勢60名の出演者が参加し、6名1組のチームを結成するという。誰がどのチームに所属するかが気になるところだ。

チケット販売開始に合わせて、芸能人からは海沼流星さん、小野塚勇人さん、山本彩さん、宇野昌磨さん、ふぉいさん、ストリーマーからはへしこさん、すでたきさん、恭一郎さん、まざー３さん、あかめいんさん、Civ:Aさん、VTuberからはdtto.さんの12名の出演が決定。毎週金曜日に本イベントのキャストを発表するとのこと。

SNSを見ると、プロフィギュアスケーター・宇野昌磨さんの出演に注目が集まっている模様。宇野さんといえば、スケート用語の「4F（4回転フリップ）」の話題に対し格闘ゲームの「4F（4フレーム）」のこととして言及するなど、筋金入りのゲーマーとして知られる。

『ストリートファイター6』などについて語ることが多い宇野さんだが、Apex Legendsについての実力は未知数といえよう。本イベントで宇野さんがどのような活躍を見せてくれるのか、気になる人もいるのではないだろうか。余談だが、宇野昌磨さんの弟、宇野樹さんはApex LegendsのプレーをYouTube上で配信した経験があるという。

また、会場ではファンとの交流を目的としたオフラインイベントをはじめ、ファンが参加できるインタラクティブな企画も実施されるとのこと。詳細は近日公開予定としている。

本イベントの公演スケジュールや最新情報、出演者情報、チケット購入についてはコチラをチェックしてほしい。