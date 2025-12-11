ストリーマー3名の直筆サイン入りマウスパッドも展示
「天鬼ぷるる」「とおこ」「dtto.」の等身大パネルも展示（えっ、VTuberの等身大……？） ポップアップストア「REJECT POP UP STORE in コトブキヤ」
REJECTは12月5日から、コトブキヤ店舗にてポップアップストア「REJECT POP UP STORE in コトブキヤ」を開催中だ。開催店舗は、コトブキヤ秋葉原館、コトブキヤなんば、コトブキヤ立川本店。開催期間は2026年1月12日まで（2025年12月17日は棚卸のため全店終日休業）となっている。
本イベントではREJECT関連商品の販売に加え、同チーム所属のストリーマー「天鬼ぷるる」さん・「とおこ」さん・「dtto.」さんの等身大パネルおよび直筆サイン入りマウスパッドの展示を行う。展示物については下記スケジュールで店舗を巡回するという。
■販売商品ラインナップ（敬称略）
・Gaming Mousepad FENON VTuber Edition（DEVIL／LUNA／BLOOM）
・Halloween Goods 2025（アクリルキーホルダー／ステッカー 各種）
・換気アパレル（Tシャツ／スウェット／フーディー）
・侵略アパレル（Tシャツ／スウェット）
・RCぱぺ（ぷるる／とおこ／乾伸一郎／巫神こん）
・Welcome Kit（ぷるる／とおこ／巫神こん／ろぜっくぴん／折咲もしゅ）
・天鬼ぷるるおまんじゅう（缶バッジ／小物入れ）
・天鬼ぷるる3D記念アクリルスタンド＆ポストカードセット
・天鬼ぷるる × タイガー魔法瓶 真空断熱ボトル（保冷専用）
■展示スケジュール（敬称略）
2025年12月5日（金）～12月18日（木）
・秋葉原館：天鬼ぷるる
・なんば：dtto.
・立川本店：とおこ
2025年12月19日（金）～2026年1月1日（木）
・秋葉原館：とおこ
・なんば：天鬼ぷるる
・立川本店：dtto.
2026年1月2日（金）～1月12日（月・祝）
・秋葉原館：dtto.
・なんば：とおこ
・立川本店：天鬼ぷるる
また、キャンペーン期間中にREJECT関連商品を2000円以上購入するごとに、好きな「フォト風カード」を1枚プレゼントするという。
