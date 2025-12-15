4年間在籍していた「ZETA DIVISION」は卒業へ
FPSの“神の子”Dep選手が「REJECT」再加入！「VCJの舞台で結果を残せるチームづくりに貢献したい」
REJECTは12月14日、同チームの『VALORANT』部門に「Dep」選手が4年ぶりに再加入したと発表。同日をもって、4年間在籍していた『ZETA DIVISION』を卒業する運びとなった。
Dep選手はこれまで『オーバーウォッチ』『PUBG』『VALORANT』などのFPSシーンにおいて、国内外の舞台で歴史的快挙を成し遂げてきた。実力ともにトップクラスの人物で、その強さを表して"神の子"と称されるほどだ。
Dep選手は2020年～2021年までREJECTの『VALORANT』部門に加入し、その後は『ZETA DIVISION』に移籍。当初は競技シーンの引退を検討していたなか、REJECTのオーナー・甲山氏からのオファーを受け、同チームに再加入する決意を固めたという。
「これまでの競技経験を最大限に活かし、VCJの舞台で結果を残せるチームづくりに貢献できるよう頑張ります」と、Dep選手はコメントを残している。
SNSには「アツイ！」「来年が楽しみだ」「応援しています」といった、喜びと応援の声が多く寄せられていた。
神の子、Dep選手が『VALORANT』の舞台に降臨するというニュースはFPSを愛する人たちにとって朗報といっても良いだろう。REJECTに再加入したDep選手の活躍に期待したいところだ。
