日本eスポーツアワード2025、『ポケモンユナイト』部門のプレイヤーが3名受賞！ 3名とも「PUACL2026」に出場中

日本eスポーツアワードの公式Xは12月10日、「日本eスポーツアワード2025 eスポーツプレイヤー部門」の「MOBAゲームプレイヤー部門」の受賞者を発表した。

日本eスポーツアワードは、国内のeスポーツ界における功績を表彰する年に一度の祭典。プロゲーマーやストリーマー、VTuberなど、eスポーツのジャンルで活躍したゲームプレイヤーが受賞対象となる。

2025年度のMOBAゲームプレイヤー部門を受賞したプレイヤーは、プロゲーミングチーム「SHG」のEvi選手（@ebihuryahurya）、プロゲーミングチーム「INSOMNIA」のObuyan選手（@obuyanTV）、プロゲーミングチーム「ZETA DIVISION」のVitoppo選手（@UNITE_TOPPO）とRom選手（@Rommarudesu）の4名。

Evi選手は『リーグ・オブ・レジェンド』のプレイヤーで、Obuyan選手、Vitoppo選手、Rom選手は『ポケモンユナイト』のプレイヤーだ。

今回の受賞を受け、SNSには「ユナイトつっよ」「ユナイトから3人！ZETAから2人！すごい！」といった祝福の声が寄せられていた。

公式XでEvi選手は「みんな投票ありがとう！！」、Obuyan選手は「この度は、MOBAゲームプレイヤー賞を頂き誠に幸せマウンテン🏔」、Vitoppo選手は「ろむと一緒にeスポーツアワード受賞致しました！投票してくれた人達ありがとう！！」、Rom選手は「俺とびとっぽ受賞しました！投票してくれた人ありがとうございます！これからも頑張るぞー」と、それぞれ喜びと感謝の投稿をしていた。

受賞したObuyan選手、Vitoppo選手、Rom選手は、『ポケモンユナイト』の国際公式大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（以下、PUACL2026）」に出場している。現在、決勝大会に向けた日本リーグが開催中なので、気になる人はPUACL2026をチェックしてみては？