15個の調整可能なボタンと8個のプログラム可能なGキーを搭載

プリンストンは11月21日、CORSAIR初をうたう「NOVABLADE PROワイヤレス ホールエフェクトレバーレスコントローラー」を発表した。発売日は2025年11月28日で、実売予想価格は3万2980円。

本モデルは15個の調整可能なボタンと8個のプログラム可能なGキーを搭載するレバーレスコントローラー。2025年9月に開催された「東京ゲームショウ2025」の同ブランドブースに出展されていたものだ。

「0.1mmの上方移動でキーをリセットし、瞬時に再入力が可能」をうたうラピッドトリガーによる高速再入力、高精度で1億5000万回のキーストロークに耐えるというCORSAIR MGX Hyperdriveホール効果磁気スイッチなども特徴としている。



対応プラットフォームはPS5およびPS4、PCで、対応接続は有線、2.4GHzワイヤレス、Bluetooth。

