ジャスティン・ウォンも「勝てる」と太鼓判！ ラピッドトリガー搭載の“プロ仕様”レバーレス「NOVABLADE PRO ワイヤレス」

文●いちえもん　編集●ASCII

　プリンストンは11月21日、CORSAIR初をうたう「NOVABLADE PROワイヤレス ホールエフェクトレバーレスコントローラー」を発表した。発売日は2025年11月28日で、実売予想価格は3万2980円。

　本モデルは15個の調整可能なボタンと8個のプログラム可能なGキーを搭載するレバーレスコントローラー。2025年9月に開催された「東京ゲームショウ2025」の同ブランドブースに出展されていたものだ。

　「0.1mmの上方移動でキーをリセットし、瞬時に再入力が可能」をうたうラピッドトリガーによる高速再入力、高精度で1億5000万回のキーストロークに耐えるというCORSAIR MGX Hyperdriveホール効果磁気スイッチなども特徴としている。

　対応プラットフォームはPS5およびPS4、PCで、対応接続は有線、2.4GHzワイヤレス、Bluetooth。

日本でも有名な格闘ゲームプレイヤー、ジャスティン・ウォンもラピッドトリガーに太鼓判

　本モデルの製品情報についてはコチラをチェックしてほしい。

