CELLORBは12月12日、同社が運営するeスポーツチーム「VARREL」が2026年シーズンの「VALORANT Champions Tour Pacific（VCT Pacific）」への参戦を正式に発表しました。

【VCT Pacific参戦のお知らせ】



この度、VARRELは韓国の新鋭チームSLT Seongnamの選手・スタッフを迎え、2026年VALORANT Champions Tour Pacificに参戦することを発表いたします。



We are pleased to announce that VARREL will participate in VALORANT Champions Tour Pacific 2026, integrating…

VARRELは複数のゲームタイトルで国内外の実績を持つプロeスポーツチームで、イベント運営やコミュニティ活動を通じて地域社会との連携にも取り組んでいます。

VARRELはこれまでの国内大会参戦歴を持ちながら、2024年9月からVALORANT部門の競技活動を一時休止していましたが、このたび韓国の新鋭チーム「SLT Seongnam（以下、SLT）」の選手・スタッフを迎え入れる形で再始動を決定しました。

VARRELのVALORANT部門は、2023年1月に結成され、日本国内のVALORANT Challengers Japan 2023シーズンに参戦した後、2024年にはMain Stage進出を果たしています。Split1およびSplit2でともに4位の成績を収めたもののプレイオフでのオフライン大会進出はならず、競技活動を一時休止していました。

休止期間中にもファンからの再始動を望む声が多く、再び国際舞台で戦う機会を模索していたそう。

今回の再始動の契機となったSLTは、韓国・城南を拠点とするチームで、戦略性と試合適応力を武器にVCT Ascension Pacific 2025で優勝を果たした新進気鋭のVALORANTチーム。若い選手陣やコーチングスタッフのポテンシャルがVARRELのチーム理念と合致したとして、両者は協力関係を構築する運びとなったとのこと。

これにより、SLTのメンバーは来季より「VARREL」の名でVCT Pacificに参戦することになります。

CELLORBはこの新体制について、日本の運営基盤と韓国選手の競技力を融合させた国際リーグでの競争力強化を図るとともに、日韓をつなぐクロスボーダー型のチーム運営モデルの確立や、日本国内の競技レベル向上を見据えたアカデミーチームの運営などを推進するとしています。

発表文では、VARREL代表取締役社長の鈴木文雄氏が「VALORANT部門の再始動に向けて機会を探し続けていた」中でのSLTとの出会いを「大きな運命」と表現し、両者の協力でVCT Pacificに新たな価値を提示できると述べています。また、SLT Seongnamの最高執行責任者キム・ハンヨン氏もVARRELとの合流を報告し、新たな環境での活躍に意欲を示しています。

今回の発表は、VARRELが国際的な競技舞台に本格的に再参入する重要な一歩となる見込みといえるでしょう。

なお、12日20時からはVARREL公式YouTubeチャンネルにてVCT Pacific参戦発表を生放送。VALORANT部門の選手が出演し、これまでの実績やVCT Pacific参戦の経緯を紹介するとしています。