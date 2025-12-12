12月15日23時59分まで投票を受け付け中
「工場長」「人読み7.5対策3.5」「先行け」――「日本eスポーツアワード 流行語大賞2025」の最終候補30語が発表
日本eスポーツアワードは12月8日、「日本eスポーツアワード 流行語大賞2025」の最終候補となる30語を公式Xで発表した。
日本eスポーツアワード 流行語大賞はプロゲーマーやストリーマー、VTuberが発した名言がノミネート対象となっている。2025年度の最終候補を見てみると、りゅうきち選手が発した「人読み7.5対策3.5」や、FENNELのGON選手が発した「先行け」、 Clutch_Fiさんが発した「極上」、柊ツルギさんのあだ名である「工場長」などが選出。
最終候補の発表を受け、SNSでは「絶対投票する」といった声や「〇〇がない」といった声が多く寄せられていた。
2025年度の流行語については、アンケートの結果をもとに1位～10位のランキングを作成し、2026年1月12日の授賞式で発表するという。投票の締め切りは12月15日23時59分までで、1人につき最大3票までとしている。
