Gmailで外部メールが受信できなくなる！？ 12月中にやるべき対策はこちら

グーグルの「Gmail」では2026年1月から、外部サービスのメールをGmail上で受信する機能の仕様を変更。一部のメールが受信不可能となる見込みだ。

この記事では、同機能を利用中のユーザーが、年明け前に済ませておくべき対策についてご紹介する。

何ができなくなるの？

今回の仕様変更に伴い、「できなくなること」は以下のとおり。

●仕様変更後にできなくなること（一例） ・外部サービスのメールのうち、POP方式のものがGmail上で受信できなくなる

・ブラウザー版のGmailで、外部メール受信に関する設定ができなくなる

2025年現在、メールの受信に関する規格は「POP」と「IMAP」に分かれているが、本件で受信不能となるのは前者（POP）の方。もう一方のIMAP規格のメールについては、引き続き受信が可能だ。

ポイント：IMAP規格のメールは引き続き受信できる

また、仕様変更の実施後、外部メールの受信に関する設定には、iOS／AndroidのGmailアプリが必要となる。ブラウザー版では設定の追加や変更ができなくなるため、特にPCでメールを管理している人は気を付けて欲しい。

ユーザーにできる対処法

本件について、ユーザーにできる対処は次のとおりだ。

●外部メールの規格を「POP」から「IMAP」に変更する

外部メールサービスのなかには、メールの受信規格をPOPからIMAPに変更できるものもある。

利用しているメールサービスのサイト等を確認の上、可能ならIMAP方式への変更とGmail側の再設定を済ませておこう。

●POPに対応したメールアプリを利用する

IMAPへの切り替えが難しい場合、GmailからPOP規格に対応したメールアプリでの受信に切り替えるのも1つの選択肢。

PCであれば「Thunderbird」や「Outlook」などのアプリで、POP規格のメールを受信可能だ。

メールアプリ側で1から受信設定をする手間はかかるが、普段PCの大画面でメールを確認しているなら、この方法が現実的だろう。

●メール転送機能を利用する

「受信したメールを読みたいだけ」なら、外部サービスからGmailのアドレスに受信メールを自動転送する方法もある。

外部サービス側にメールの自動転送機能が用意されていることが前提だが、最もわかりやすく、シンプルな解決方法といえるだろう。

ただし、同じアドレスから大量のメールがGmailに転送されてくると、Gmailのシステムが迷惑メールと判断する可能性があるため気を付けたい。