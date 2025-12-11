グーグル「Chrome」重要度“高”の脆弱性（2025年12月10日のセキュリティアップデート）

グーグルは12月10日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「高」の脆弱性に対応している。
修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■深刻度（高）
・CVE番号未発表：詳細未発表
■深刻度（中）
・CVE-2025-14372：パスワードマネージャーにおける解放後使用
・CVE-2025-14373：ツールバーの不適切な実装
●OSごとの修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：143.0.7499.109/.110
・macOS：143.0.7499.109/.110
・Linux：143.0.7499.109
■モバイル版
・Android：143.0.7499.109
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。
