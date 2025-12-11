このページの本文へ

グーグル「Chrome」重要度“高”の脆弱性（2025年12月10日のセキュリティアップデート）

2025年12月11日 13時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
Google Chromeのロゴ

　グーグルは12月10日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「高」の脆弱性に対応している。

　修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。

●修正された主な脆弱性

■深刻度（高）

・CVE番号未発表：詳細未発表

■深刻度（中）

・CVE-2025-14372：パスワードマネージャーにおける解放後使用
・CVE-2025-14373：ツールバーの不適切な実装

●OSごとの修正済みバージョン

■デスクトップ版

・Windows：143.0.7499.109/.110
・macOS：143.0.7499.109/.110
・Linux：143.0.7499.109

■モバイル版

・Android：143.0.7499.109

　デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン