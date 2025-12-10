パナソニックがリコール中の電気コンロで火災事故

消費者庁は12月9日、パナソニック（旧松下電器産業）がリコール中の電気コンロで、11月4日に火災事故が発生したことを明らかにした。内容は当該製品の上に置いていた可燃物と周辺の焼損で、リコール理由との関連性はわかっていない。
同社では2007年7月3日より、今回事故を起こした製品（NK-1102）を含む複数の製品でリコール（スイッチ部分の無償改修）を実施中。主な対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。
なお、製造時期などの関係で、メーカー名やブランド名が「パナソニック（Panasonic）」ではなく、「松下電器産業」や「ナショナル（National）」「HEC」となっているケースがある。
●リコール対象製品の型番
■電気コンロ
・NK-1101
・NK-2101
・NK-1102
・NK-2102
・NK-2220
・NK-2251
・NK-2252
・HNT-2200（ブランド名：HEC）
・NK-2306
・NK-2201
・NK-2202
・NK-2203
・NK-2301
・NK-2302
・NK-2303
・NK-2204
・NK-2204CM
・NK-2204M
・NK-2304
・NK-2305
・NK-2307
■小形キッチンユニットの品番
・KE-90
・KE-120
●問い合わせ先
電話：0120-391-391
受付時間：9時～17時（土日祝日および事業者休日を除く）
FAX：0120-875-030