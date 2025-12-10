パナソニックがリコール中の電気コンロで火災事故

消費者庁は12月9日、パナソニック（旧松下電器産業）がリコール中の電気コンロで、11月4日に火災事故が発生したことを明らかにした。内容は当該製品の上に置いていた可燃物と周辺の焼損で、リコール理由との関連性はわかっていない。

同社では2007年7月3日より、今回事故を起こした製品（NK-1102）を含む複数の製品でリコール（スイッチ部分の無償改修）を実施中。主な対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。

なお、製造時期などの関係で、メーカー名やブランド名が「パナソニック（Panasonic）」ではなく、「松下電器産業」や「ナショナル（National）」「HEC」となっているケースがある。

●リコール対象製品の型番 ■電気コンロ ・NK-1101

・NK-2101

・NK-1102

・NK-2102

・NK-2220

・NK-2251

・NK-2252

・HNT-2200（ブランド名：HEC）

・NK-2306

・NK-2201

・NK-2202

・NK-2203

・NK-2301

・NK-2302

・NK-2303

・NK-2204

・NK-2204CM

・NK-2204M

・NK-2304

・NK-2305

・NK-2307 ■小形キッチンユニットの品番 ・KE-90

・KE-120