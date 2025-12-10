うわあああああ！！　【最大54.8％値上げ】アイ・オー、SSDなど165製品の価格改定

アイ・オー・データ機器は12月10日、NASやHDDなど165型番の製品について、2026年1月14日より、1.0％～54.8%の価格改定を実施することを明らかにした。

対象の商品カテゴリーと価格改定率は以下のとおり。

●対象商品カテゴリーと価格改定率 ■NAS関連 ・個人／家庭向けNAS：2.8％～19.4％

・法人／企業向けNAS（Linuxベース OSモデル）：4.5％～27.2％

・法人／企業向けNAS（Windows OSモデル）：1.0％～3.8％

・NASオプション交換用HDD：1.5％～6.4％ ■HDD関連 ・24時間録画対応HDD：2.8％～11.8％

・据え置きHDD：2.9％～15.4％

・法人向けHDD「BizDAS」：2.6％～6.4％ ■SSD関連 ・SSD：13.0％～34.9％

・WDブランドポータブルSSD：5.6％～15.2％

・SanDisk ProfessionalブランドSSD：3.7％～12.9％ ■その他 ・ネットワークカメラ：11.3％

・USBメモリー「U3C-STDシリーズ」：10.5％～54.8％

同社は今回の価格改定について、各種コストの上昇により、これまでの価格を維持することが困難になったと説明している。