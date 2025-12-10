このページの本文へ

うわあああああ！！　【最大54.8％値上げ】アイ・オー、SSDなど165製品の価格改定

2025年12月10日 11時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

アイ・オー・データ機器のロゴ

　アイ・オー・データ機器は12月10日、NASやHDDなど165型番の製品について、2026年1月14日より、1.0％～54.8%の価格改定を実施することを明らかにした。

　対象の商品カテゴリーと価格改定率は以下のとおり。

●対象商品カテゴリーと価格改定率

■NAS関連

・個人／家庭向けNAS：2.8％～19.4％
・法人／企業向けNAS（Linuxベース OSモデル）：4.5％～27.2％
・法人／企業向けNAS（Windows OSモデル）：1.0％～3.8％
・NASオプション交換用HDD：1.5％～6.4％

■HDD関連

・24時間録画対応HDD：2.8％～11.8％
・据え置きHDD：2.9％～15.4％
・法人向けHDD「BizDAS」：2.6％～6.4％

■SSD関連

・SSD：13.0％～34.9％
・WDブランドポータブルSSD：5.6％～15.2％
・SanDisk ProfessionalブランドSSD：3.7％～12.9％

■その他

・ネットワークカメラ：11.3％
・USBメモリー「U3C-STDシリーズ」：10.5％～54.8％

　同社は今回の価格改定について、各種コストの上昇により、これまでの価格を維持することが困難になったと説明している。

