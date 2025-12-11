マイクロソフトOfficeに“緊急”レベルの脆弱性　更新を

マイクロソフトは12月9日（現地時間）、WindowsやOfficeなどを対象とした月例セキュリティー更新プログラム（2025年12月分）を公開した。すでに悪用が確認された脆弱性も含まれることから、同社は早急な更新適用を勧めている。

深刻度の高い主な脆弱性は以下のとおり。

■深刻度：緊急 リモートでコードの実行が可能 ・Microsoft Office ■深刻度：重要 リモートでコードの実行が可能 ・Windows 11（25H2／24H2／23H2）

・Windows Server 2025（Server Core installationを含む）

・Windows Server 2022／23H2（Server Core installationを含む）

・Windows Server 2019／2016 （Server Core installationを含む）



・Microsoft Azure なりすまし ・Microsoft SharePoint 特権の昇格 ・Microsoft Exchange Server

Windows OSに関しては、Windows Updateなどを通じて更新プログラ厶の適用が可能だ。