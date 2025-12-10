アドビ製品に“緊急”レベルの脆弱性

アドビは12月9日、「Acrobat」シリーズや「Creative Cloud」など、同社が提供する複数のアプリの脆弱性情報を公開した。
主な脆弱性の内容と影響範囲、対策済みアプリのバージョンは、それぞれ以下のとおり。
●主な脆弱性
■深刻度（緊急）
任意のコード実行
・Acrobat DC（Windows／macOS）
・Acrobat Reader DC（Windows／macOS）
・Acrobat 2024（Windows／macOS）
・Acrobat 2020（Windows／macOS）
・Acrobat Reader 2020（Windows／macOS）
■深刻度（重要）
アプリケーションサービス拒否
・Creative Cloud デスクトップアプリケーション（macOS）
■深刻度（中）
セキュリティ機能のバイパス
・Acrobat DC（Windows／macOS）
・Acrobat Reader DC（Windows／macOS）
・Acrobat 2024（Windows／macOS）
・Acrobat 2020（Windows／macOS）
・Acrobat Reader 2020（Windows／macOS）
●対策済みアプリのバージョン
■Acrobat DC
・Windows版：25.001.20997以降
・macOS版：25.001.20997以降
■Acrobat Reader DC
・Windows版：25.001.20997以降
・macOS版：25.001.20997以降
■Acrobat 2024
・Windows版：24.001.30307以降
・macOS版：24.001.30308以降
■Acrobat 2020
・Windows版：20.005.30838以降
・macOS版：20.005.30838以降
■Acrobat Reader 2020
・Windows版：20.005.30838以降
・macOS版：20.005.30838以降
■Creative Cloud デスクトップアプリケーション
・macOS版：6.8.0.821以降
同社では脆弱性を修正した最新版へのアップデートを推奨している。
