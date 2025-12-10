このページの本文へ

アドビ製品に“緊急”レベルの脆弱性

2025年12月10日 12時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

アドビのロゴ

　アドビは12月9日、「Acrobat」シリーズや「Creative Cloud」など、同社が提供する複数のアプリの脆弱性情報を公開した。

　主な脆弱性の内容と影響範囲、対策済みアプリのバージョンは、それぞれ以下のとおり。

●主な脆弱性

■深刻度（緊急）

任意のコード実行

・Acrobat DC（Windows／macOS）
・Acrobat Reader DC（Windows／macOS）
・Acrobat 2024（Windows／macOS）
・Acrobat 2020（Windows／macOS）
・Acrobat Reader 2020（Windows／macOS）

■深刻度（重要）

アプリケーションサービス拒否

・Creative Cloud デスクトップアプリケーション（macOS）

■深刻度（中）

セキュリティ機能のバイパス

・Acrobat DC（Windows／macOS）
・Acrobat Reader DC（Windows／macOS）
・Acrobat 2024（Windows／macOS）
・Acrobat 2020（Windows／macOS）
・Acrobat Reader 2020（Windows／macOS）

●対策済みアプリのバージョン

■Acrobat DC

・Windows版：25.001.20997以降
・macOS版：25.001.20997以降

■Acrobat Reader DC

・Windows版：25.001.20997以降
・macOS版：25.001.20997以降

■Acrobat 2024

・Windows版：24.001.30307以降
・macOS版：24.001.30308以降

■Acrobat 2020

・Windows版：20.005.30838以降
・macOS版：20.005.30838以降

■Acrobat Reader 2020

・Windows版：20.005.30838以降
・macOS版：20.005.30838以降

■Creative Cloud デスクトップアプリケーション

・macOS版：6.8.0.821以降

　同社では脆弱性を修正した最新版へのアップデートを推奨している。

