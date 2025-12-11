このページの本文へ

ChatGPTでPhotoshopが無料で使える！AcrobatでPDF編集もOK

2025年12月11日 13時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
アドビとOpenAIのロゴ

　アドビは12月10日、OpenAIの生成AIサービス「ChatGPT」からアドビの「Photoshop」や「Acrobat」の利用が可能になったと発表した。

　同日時点で対応しているアドビ製品は、「Adobe Photoshop」「Adobe Acrobat」「Adobe Express」の3種類。いずれも、ChatGPTの設定から「アプリとコネクター」を開き、アドビのサービスとChatGPTを接続することで利用できるようになる。

接続設定のイメージ1

●対応するアドビのサービス（アプリ）と主な機能

■Adobe Photoshop

・特定のオブジェクトの編集
・明るさ、コントラスト、露出などの画像設定の調整
・グリッチやグローなどのクリエイティブな効果の適用

■Adobe Acrobat

・PDFの編集
・テキストや表の抽出
・複数ファイルの統合
・ファイルを圧縮してPDFに変換

■Adobe Express

・Adobe Expressのテンプレートから最適なものを検索
・テキストや画像の差し替え
・テキストのアニメーション化

　使い方は至ってシンプル。ChatGPT上でアドビのサービスを設定して、必要な指示を入力するだけだ。

　例えばChatGPTに画像をアップロードして、「この画像の背景をぼかすのを手伝ってください」と伝えると、ChatGPTの画面上でAdobe Photoshopが起動。アップロードした画像に指定した処理を施してくれる。

ChatGPT版Adobe Photoshopの利用イメージ

ChatGPT版Adobe Photoshopの利用イメージ

ChatGPT版Adobe Acrobatの利用イメージ

ChatGPT版Adobe Acrobatの利用イメージ

ChatGPT版Adobe Expressの利用イメージ

ChatGPT版Adobe Expressの利用イメージ

　操作は基本的にチャット形式だが、一部の操作は画面上に表示されるスライダーなども利用可能だ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
ピックアップ