ChatGPTでPhotoshopが無料で使える！AcrobatでPDF編集もOK

アドビは12月10日、OpenAIの生成AIサービス「ChatGPT」からアドビの「Photoshop」や「Acrobat」の利用が可能になったと発表した。

同日時点で対応しているアドビ製品は、「Adobe Photoshop」「Adobe Acrobat」「Adobe Express」の3種類。いずれも、ChatGPTの設定から「アプリとコネクター」を開き、アドビのサービスとChatGPTを接続することで利用できるようになる。

●対応するアドビのサービス（アプリ）と主な機能 ■Adobe Photoshop ・特定のオブジェクトの編集

・明るさ、コントラスト、露出などの画像設定の調整

・グリッチやグローなどのクリエイティブな効果の適用 ■Adobe Acrobat ・PDFの編集

・テキストや表の抽出

・複数ファイルの統合

・ファイルを圧縮してPDFに変換 ■Adobe Express ・Adobe Expressのテンプレートから最適なものを検索

・テキストや画像の差し替え

・テキストのアニメーション化

使い方は至ってシンプル。ChatGPT上でアドビのサービスを設定して、必要な指示を入力するだけだ。

例えばChatGPTに画像をアップロードして、「この画像の背景をぼかすのを手伝ってください」と伝えると、ChatGPTの画面上でAdobe Photoshopが起動。アップロードした画像に指定した処理を施してくれる。

操作は基本的にチャット形式だが、一部の操作は画面上に表示されるスライダーなども利用可能だ。