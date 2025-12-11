ChatGPTでPhotoshopが無料で使える！AcrobatでPDF編集もOK

アドビは12月10日、OpenAIの生成AIサービス「ChatGPT」からアドビの「Photoshop」や「Acrobat」の利用が可能になったと発表した。
同日時点で対応しているアドビ製品は、「Adobe Photoshop」「Adobe Acrobat」「Adobe Express」の3種類。いずれも、ChatGPTの設定から「アプリとコネクター」を開き、アドビのサービスとChatGPTを接続することで利用できるようになる。
●対応するアドビのサービス（アプリ）と主な機能
■Adobe Photoshop
・特定のオブジェクトの編集
・明るさ、コントラスト、露出などの画像設定の調整
・グリッチやグローなどのクリエイティブな効果の適用
■Adobe Acrobat
・PDFの編集
・テキストや表の抽出
・複数ファイルの統合
・ファイルを圧縮してPDFに変換
■Adobe Express
・Adobe Expressのテンプレートから最適なものを検索
・テキストや画像の差し替え
・テキストのアニメーション化
使い方は至ってシンプル。ChatGPT上でアドビのサービスを設定して、必要な指示を入力するだけだ。
例えばChatGPTに画像をアップロードして、「この画像の背景をぼかすのを手伝ってください」と伝えると、ChatGPTの画面上でAdobe Photoshopが起動。アップロードした画像に指定した処理を施してくれる。
操作は基本的にチャット形式だが、一部の操作は画面上に表示されるスライダーなども利用可能だ。