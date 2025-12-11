ロッテ「ビックリマンAI名刺メーカー」提供開始　写真からシール風の名刺を作成

ロッテは12月11日、「ビックリマン悪魔VS天使シリーズ」の40周年記念企画として、「ビックリマンAI名刺メーカー」を2025年12月16日から40日間限定で提供すると発表した。

「ビックリマンAI名刺メーカー」は、ユーザーがアップロードした顔写真をAIでビックリマン風のキャラクターに変換して、オリジナルの名刺を作成、注文できるサービスだ。

価格は4400円（100枚）からとなっており、1回の注文（1つのデザイン）につき最大400枚まで印刷可能。スーパーゼウスなど、同作のキャラクターと一緒に写ったデザインにも対応する。

名刺のサイズは縦横48mmの正方形。同社はビジネスから趣味や推し活のコミュニティーまで、幅広いシーンに最適と説明している。

なお、名刺を注文しても「ビックリマンチョコ」は付いてこないので要注意。名刺と一緒にチョコも渡したい人は、アマゾンなどで別途箱買いしておこう。

