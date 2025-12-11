このページの本文へ

ロッテ「ビックリマンAI名刺メーカー」提供開始　写真からシール風の名刺を作成

2025年12月11日 17時35分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

サービスの告知バナー

©LOTTE／ビックリマンプロジェクト

　ロッテは12月11日、「ビックリマン悪魔VS天使シリーズ」の40周年記念企画として、「ビックリマンAI名刺メーカー」を2025年12月16日から40日間限定で提供すると発表した。

　「ビックリマンAI名刺メーカー」は、ユーザーがアップロードした顔写真をAIでビックリマン風のキャラクターに変換して、オリジナルの名刺を作成、注文できるサービスだ。

　価格は4400円（100枚）からとなっており、1回の注文（1つのデザイン）につき最大400枚まで印刷可能。スーパーゼウスなど、同作のキャラクターと一緒に写ったデザインにも対応する。

作成した名刺の一例（表面と裏面）

　名刺のサイズは縦横48mmの正方形。同社はビジネスから趣味や推し活のコミュニティーまで、幅広いシーンに最適と説明している。

名刺を手渡す様子

名刺交換はビジネスの基本

名刺をキーホルダー型のケースに入れた様子

推し活とも相性抜群

バインダーに保管されている大量の名刺の写真

コレクションにもぴったり

　なお、名刺を注文しても「ビックリマンチョコ」は付いてこないので要注意。名刺と一緒にチョコも渡したい人は、アマゾンなどで別途箱買いしておこう。

ロッテ ビックリマン伝説チョコ 悪魔VS天使 40th スペシャルエディション ビックリマンチョコ 30個 BOX 食玩

■関連サイト

