JR東、駅ホームでの危険な録音や撮影行為に注意喚起

東日本旅客鉄道（JR東日本）は12月15日、駅ホーム上での危険な録音、撮影行為を防ぐ為、注意喚起の取り組みを実施することを公表した。

同社によると、本件は駅ホーム上での録音・撮影行為において、周囲の利用客に迷惑をかけるケースが多発していることや、列車との接触や感電の恐れがある危険行為が確認されていることを受けた対応だ。

取り組みの主な内容と実施期間は次の通り。

●取り組みの概要 ■注意喚起ポスターの掲出 掲出期間：12月16日より順次

掲出箇所：JR東日本管内の主要駅 ■デジタルサイネージでの注意喚起ポスター画像の放映 放映期間：12月16日から当面の間

放映箇所：JR東日本管内の主要駅 ■注意喚起動画の公開 JR東日本公式サイト／JR東日本公式YouTube 公開時期：2026年1月19日から デジタルサイネージ／車内トレインチャンネル 放映期間：2026年1月20日より順次

放映箇所：JR東日本管内の主要駅および主要線区

ポスターは中央に大きく注意喚起の文言を配置し、その周りに迷惑行為の具体的例を鳥のイラストと説明文で表現したデザインを採用。録音、撮影行為の「録り／撮り」を動物の「鳥」に置き換えることで、利用客の目に留まりやすくすることが狙いだ。

同社は本件の発表に際して、すべての利用客が安全かつ安心して駅を利用できるよう、録音や撮影の際は安全に配慮するとともに、危険な行為は絶対にしないよう呼びかけている。