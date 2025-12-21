西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第190回
マザーボード「NITRO+ B850A WIFI 7」がオススメ!!
Radeonビデオカードで知られるSAPPHIREからマザーボードが新登場！ 価格も手頃なミドルクラス向けの「NITRO+ B850A WIFI 7」：PCワンズ
2025年12月21日 09時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・高石智基さんのオススメは、SAPPHIREのマザーボード「NITRO+ B850A WIFI 7」です。
SAPPHIREといえばRadeonのビデオカードメーカーとして知られていますが、実は以前にマザーボードを販売していたこともあり、本製品よりマザーボード市場に再参入したようです。
AMD B850チップセットを搭載したミドルクラス向けのマザーボードで、フォームファクターはATXです。対応CPUソケットはSocket AM5で、「AMD Ryzen 7000／8000／9000シリーズ」に対応します。パワーステージは12＋2＋1基を備え、ハイエンドプロセッサーを搭載しても安定した動作が期待できます。メモリースロットは4基で最大容量256GB、メモリー最大速度はDDR5-8000（OC）に対応します。
拡張スロットは、PCIe 5.0×16スロット、PCIe 4.0×16スロット（×4動作）、PCIe 4.0×16スロット（×2動作）を備えています。すべて×16サイズの拡張スロットとなっている点が特徴です。ストレージ用のM.2ソケットは、PCIe 5.0×4、PCIe 4.0×4が2基の計3基を搭載しています。SATA 6Gポートは4基です。
バックパネル側のインターフェースは、USB 2.0×4基、USB Type-A（3.2 Gen2）×3基、USB Type-C（3.2 Gen2）、HDMI、DisplayPort、2.5Gbps LAN、Wi-Fi／Bluetoothアンテナ端子、7.1ch HD Audio入出力を備えています。無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 5.4をサポートします。
フロント側インターフェース用のピンヘッダーには、USB 2.0×2基、USB Type-A（3.2 Gen1）×2基、USB Type-C（3.2 Gen1）が備わっています。
高石さんによると、ビデオカードのイメージが強いSAPPHIREから新たに登場したNITRO+ B850A WIFI 7は、メタリック系のヒートシンクを装備したシンプルなデザインで、Wi-Fi 7も搭載し、価格もお手頃なミドルクラス向けマザーボードとしてオススメとのこと。
そのほかにも、現在店頭では計5モデルのSAPPHIRE製マザーボードを販売しており、いずれもB850チップセットを搭載したミドルクラス向け製品です。売れ筋となるミドルクラス向けのラインアップを厚くすることで、より多くのユーザーにリーチしていく戦略といえそうですね。
全モデルがWi-Fiを搭載している点も印象的です。高石さんによると、昨今はマザーボードのWi-Fi搭載を重視するお客さんがかなり多いとのこと。
また、現在PCワンズでは、対象のSAPPHIRE製マザーボードとビデオカードを同時購入すると、2200円値引きになるキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間は2026年1月12日まで。AMDのRyzen＆Radeonでパソコンを組もうと考えている人には、見逃せないキャンペーンです。ぜひ利用しましょう！
