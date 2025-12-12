「MURASH GAMING」「NOEZ FOXX」の選手らが参加する"一度限りの会合"
加藤純一×DJふぉいが集結するのに、よりによって“平日夕方”に開催……社会人泣かせの合同オフラインイベント「#異端児の会合」
12月15日、加藤純一さんが率いる「MURASH GAMING」と、DJ Foyさんが代表を務める「NOEZ FOXX」の合同オフラインイベント「#異端児の会合」が開催される。13時開場・15時開演で、会場はIKUSAアリーナ（〒179-0082 東京都練馬区錦２丁目１９−１ 練馬トーホープラザビル 5階）。
本イベントは両チームの対抗ステージ企画をはじめ、選手・ストリーマーの交流コンテンツ、限定コラボグッズの販売、当日限定のフォトスポット、スペシャルトークセッションなどが実施されるという。
平日の夕方開催ということもあり、SNSでは「月曜に誘える友人0」「有給取る」という社会人ならではの嘆きがチラホラ。社会人泣かせの攻めたスケジュールと言えるだろう。
本イベントのチケットは12月1日から販売中で、12月15日14時59分まで受け付けている。平日だけれども行ってみたい人は販売ページをチェックしてほしい。
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
ゲーム誰が買うんだ……!? 150万円のサソリ型ゲーミングチェアが再販、置き場所もどうする!?
ゲーム【歓喜】ぶいすぽっ！史上最大級の激戦へ――「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」2026年3月開催決定！
ゲームイーロン・マスク、自社のAIで『LoL』最強チームに挑戦状？ 世界王者「T1」が応戦し夢のカード実現か!?
ゲーム“日本No.1ストリーマー”は加藤純一！ Twitchの年間まとめ「2025 Twitch Recap」公開
ゲームはじめしゃちょーさんが渋谷に登場！ 総勢24名のプロ選手・クリエイターが参加するトーナメントも開催
ゲーム「工場長」「人読み7.5対策3.5」「先行け」――「日本eスポーツアワード 流行語大賞2025」の最終候補30語が発表