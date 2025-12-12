12月15日、加藤純一さんが率いる「MURASH GAMING」と、DJ Foyさんが代表を務める「NOEZ FOXX」の合同オフラインイベント「#異端児の会合」が開催される。13時開場・15時開演で、会場はIKUSAアリーナ（〒179-0082 東京都練馬区錦２丁目１９−１ 練馬トーホープラザビル 5階）。

本イベントは両チームの対抗ステージ企画をはじめ、選手・ストリーマーの交流コンテンツ、限定コラボグッズの販売、当日限定のフォトスポット、スペシャルトークセッションなどが実施されるという。

平日の夕方開催ということもあり、SNSでは「月曜に誘える友人0」「有給取る」という社会人ならではの嘆きがチラホラ。社会人泣かせの攻めたスケジュールと言えるだろう。

本イベントのチケットは12月1日から販売中で、12月15日14時59分まで受け付けている。平日だけれども行ってみたい人は販売ページをチェックしてほしい。