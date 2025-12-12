「MURASH GAMING」「NOEZ FOXX」の選手らが参加する"一度限りの会合"

加藤純一×DJふぉいが集結するのに、よりによって“平日夕方”に開催……社会人泣かせの合同オフラインイベント「#異端児の会合」

文●いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　12月15日、加藤純一さんが率いる「MURASH GAMING」と、DJ Foyさんが代表を務める「NOEZ FOXX」の合同オフラインイベント「#異端児の会合」が開催される。13時開場・15時開演で、会場はIKUSAアリーナ（〒179-0082 東京都練馬区錦２丁目１９−１ 練馬トーホープラザビル 5階）。

　本イベントは両チームの対抗ステージ企画をはじめ、選手・ストリーマーの交流コンテンツ、限定コラボグッズの販売、当日限定のフォトスポット、スペシャルトークセッションなどが実施されるという。

　平日の夕方開催ということもあり、SNSでは「月曜に誘える友人0」「有給取る」という社会人ならではの嘆きがチラホラ。社会人泣かせの攻めたスケジュールと言えるだろう。

　本イベントのチケットは12月1日から販売中で、12月15日14時59分まで受け付けている。平日だけれども行ってみたい人は販売ページをチェックしてほしい。

■関連サイト