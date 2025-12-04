『ブロスタ』のオフラインイベント、12月13日・14日に開催
はじめしゃちょーさんが渋谷に登場！ 総勢24名のプロ選手・クリエイターが参加するトーナメントも開催
Supercellは12月3日、同社が運営するモバイルゲーム『ブロスタ（Brawl Stars）』の世界観が体験できるオフラインイベント「ブロフェス」を開催すると発表。開催日は12月13日・14日の2日間で、会場は渋谷ストリーム。
本イベントでは、ゲーム内のブロスタボックスを再現した「メガボックスステーション」をはじめ、ブロスタのプロ選手やクリエイターたちと交流できるミーグリコーナー、クリスマスを祝うブロスタのキャラクターたちと記念写真を撮影できるフォトスポットなどを用意。
ステージイベントでは、初日の13日にYouTuberのはじめしゃちょーさんが登壇。『ブロスタ』のプレイヤーであるはじめしゃちょーさんによるトークや、プロ選手やクリエイターとの対戦企画を行うという。
2日目の14日は『ブロスタ』のトップクリエイターであるYAPIMARUさんの主催で、総勢24名のプロ選手・クリエイターが参加するコミュニティトーナメント「ブロスタオールスター」が開催予定だ。「ブロスタ 世界一決定戦 2025」で世界王者になったプロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」のほか、「NAVI」「REJECT」「ZETA DIVISION」のプロ選手も参加するという。
■開催概要
開催日時：12月13日（土）10時〜19時／12月14日（日）10時〜18時
場所：渋谷ストリーム 稲荷橋広場
参加費用：無料（事前申し込み不要）
