モンスターエナジージャパンは、プロゲーミングチーム「RIDDLE」とのコラボキャンペーン「モンスターゲーミング EXPERIENCE WITH RIDDLE」を開催すると発表。本キャンペーンの開催期間は12月1日から12月31日まで（応募締切は2026年1月6日）。

開催期間中、ドン・キホーテ、アピタ・ピアゴの対象店舗にてモンスター製品を購入し、キャンペーンサイトで購入レシートをアップロードし、ポイントを貯めることで応募が可能になる。賞品は以下のとおり。

5本で応募…RIDDLE限定イベント 参加券(ミーグリ付) 10組20名

8本で応募…モンスター ゲーミングチェア 1名

2本で応募…えらべるPay500円分 1,000名 ※インスタントウィン

2本でGET…限定ステッカー 4種 店頭先着20枚

また、モンスターエナジーとRIDDLEは、2026年2月21日に都内会場で限定イベントを開催。本キャンペーンの当選者10組20名だけが参加できるというものだ。

本イベントにはRIDDLEストリーマー部門の葉さん、ありけんさん、ゆきおさん、らっしゃーさんが参加し、ミート＆グリートを実施する予定。今回限りの限定イベントなので、RIDDLEのストリーマーに会いたい人は本キャンペーンに応募してみてはいかがだろうか。