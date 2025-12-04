日本で最も視聴されたのは『GTA5』『LoL』『雑談』

Twitchは12月3日、2025年の年間総まとめ「2025 Twitch Recap」を公開した。Twitchの登録ユーザーは、パーソナライズされたRecapを通して、視聴者・ストリーマーとしてのTwitchの一年を振り返ることが可能だ。

協力ゲームの配信は2.7億時間以上視聴

「アスリート」タグ付き配信は前年比40％増！

2025年におけるTwitchの総視聴時間はなんと数十億時間。とくに「アスリート（athlete）」タグ付きの配信は前年比でおよそ40％増と、スポーツ関連コンテンツの人気が高まったという。

続く音楽コンテンツも多くの支持を集め、音楽タグの使用率は2025年に10％以上増加。ライブセッションや音楽アーティストによる配信も話題になったそうだ。

ゲームの配信については、今年リリースされた協力ゲームが話題に。『PEAK』『R.E.P.O.』『モンスターハンターワイルズ』といったタイトルの配信は、2.7億時間以上も視聴された。ちなみに、10月にリリースされた『ARC Raiders』は、すでに7400以上の視聴時間を記録しているという。

日本では『GTA5』『LoL』『雑談』が人気

もっともサブスクライブされたチャンネルは加藤純一さん！

2025 Twitch Recapによれば、日本では『GTA5』『LoL』『雑談』の配信が人気を集めていたそうだ。また、今年日本で最も多くサブスクライブされたチャンネルは、ストリーマーの加藤純一さん。グローバルハイライトにも取り上げられている。

2025年のTwitch Recapが気になる人は、コチラ（https://www.twitch.tv/annual-recap）をチェックしてほしい。