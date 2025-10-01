このページの本文へ

西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第156回

ゲーミングPC「GALLERIA XPR7A-R57-GD」がオススメ!!

5年ぶりの全面リニューアルとなった「GALLERIA」。ワンタッチ着脱のダストフィルター搭載やフロントの新デザインなど、進化を遂げる：ドスパラ大阪・なんば店

2025年10月01日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

GALLERIA XPR7A-R57-GD

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、ゲーミングPC「GALLERIA XPR7A-R57-GD」です。

スタッフの前川莉央さん

GALLERIA XPR7A-R57-GD

ゲーミングパソコン「GALLERIA XPR7A-R57-GD」がオススメ。ミドルタワーモデルで筐体カラ—はガンメタル×ダークグレー

GALLERIA XPR7A-R57-WL

ホワイト×ライトグレーの「GALLERIA XPR7A-R57-WL」もラインアップ

　ゲーミングBTOパソコン「GALLERIA」を展開するサードウェーブは、9月18日から同シリーズのブランドをリニューアルしました。

　今回オススメとして紹介するGALLERIA XPR7A-R57-GDは、新GALLERIAシリーズの中でスタンダードモデルに位置づけられる「GALLERIA Xシリーズ」の1モデルです。

　CPUに「Ryzen 7 7700X」、GPUに「GeForce RTX 5070 12GB」を搭載し、フルHDからWQHD解像度での高画質プレイに最適な構成となっています。システムメモリーは16GB（8GB×2、DDR5-4800）、ストレージは1TB SSD（M.2 NVMe Gen4）を搭載します。

　全面リニューアルで大きく変わったのは、PCケースのフロントデザインです。フロントパネルはGALLERIAのロゴマークをワンポイントであしらったシンプルな仕上がりで、サイドのエアインテークからはLEDの光が漏れ出します。

GALLERIA XPR7A-R57-GD

フロントのダストフィルターはサイドのエアインテークから簡単に取り外せる構造。天面のダストフィルターも簡単に着脱できます

　フロントおよび天面のダストフィルターは簡単に着脱可能となっており、メンテナンス性がすこぶる高いのも特徴です。

GALLERIA XPR7A-R57-GD

店頭価格は24万9980円

　前川さんによると、リニューアル後の新PCケースは、ワンタッチで取り外せるダストフィルターを備えている点が大きな特徴とのこと。

　そのほか、フロント入出力ポートには新たにUSB Type-Cを追加している一方で、USB 2.0ポートも残されており、この点もこだわりのポイントなのだとか。

GALLERIA XPR7A-R57-GD

前面上部に配置されたフロント入出力ポート。USB Type-A（2.0）×2、USB Type-A（3.2 Gen1）×2、USB Type-C（3.2 Gen1）、4極ヘッドセット端子が並びます

　例えば、一部のオーディオデバイスはノイズの影響からUSB 2.0ポートでの接続を推奨しており、そうした機器に対応するため前面にUSB 2.0ポートを残しているのだそうです。

　そしてGALLERIA XPR7A-R57-GDは、ゲーミング用途においてバランスの取れたスペックを備えているほか、ビデオメモリー12GBを搭載するRTX 5070により、生成AIの活用にも対応できるとのことです。

GALLERIA XPR7A-R57-GDの主なスペック
OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
CPU AMD Ryzen 7 7700（8コア/16スレッド、最大5.3GHz）
CPUクーラー 空冷式12cmサイドフロー大型CPUファン
メモリー 16GB（8GB×2、DDR5-4800）
ストレージ 1TB SSD（M.2 NVMe Gen4）
GPU NVIDIA GeForce RTX 5070（GDDR7 12GB）
チップセット AMD B850チップセット
無線機能
電源ユニット 750W（80PLUS GOLD）
サイズ/重量 約220（W）×488（D）×498（H）mm、約16kg
店頭価格 24万9980円

　納期は基本的にウェブ購入と同じで、追加のカスタマイズに応じて延長する場合があります。また、一部モデルについては持ち帰り可能な即納モデルとして在庫も用意されていました。

GALLERIA XPR7A-R57-GD

店頭には持ち帰り可能な即納モデルの在庫もあります

　また、リニューアルされたGALLERIAブランドでは、さまざまなシチュエーションに対応する豊富なラインアップを展開します。

ドスパラ大阪・なんば店では店舗1階の中央に新GALLERIA展示コーナーを設けています

　ドスパラ大阪・なんば店では、ミニタワーモデル、クリエイター向けモデル、ピラーレスPCケース採用の「GALLERIA Fシリーズ」といった各モデルを展示しており、じっくり見比べることができます。

ミニタワーモデル

ライティングなどを排し作業集中できるクリエイター向けモデル

ピラーレスPCケース採用の「GALLERIA Fシリーズ」。標準搭載のLEDケースファンが超クール！

　GALLERIAといえば、eスポーツチームやストリーマー、VTuberとのコラボモデルも多彩というイメージがありますが、リニューアルに合わせて新たなコラボモデルの店頭展示も始まっていました。

　GALLERIAの新コラボPCが気になりましたか？　それならぜひドスパラ大阪・なんば店でチェックしてみてください！

対象パソコンの購入＆エントリーで最大1万5000円ポイント還元！
「秋のパソコン買替応援祭」実施中

　そのほか、ドスパラ大阪・なんば店では10月10日までの期間、対象パソコンの購入＆エントリーで最大1万5000円分のドスパラポイントを還元する「秋のパソコン買替応援祭」キャンペーンを実施中です。

「秋のパソコン買替応援際」を実施中

　Window 10のサポート終了を目前に買い替えを考えている人にも嬉しいキャンペーンです。詳しくはキャンペーン特設サイトを確認ください！

