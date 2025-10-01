西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第156回
ゲーミングPC「GALLERIA XPR7A-R57-GD」がオススメ!!
5年ぶりの全面リニューアルとなった「GALLERIA」。ワンタッチ着脱のダストフィルター搭載やフロントの新デザインなど、進化を遂げる：ドスパラ大阪・なんば店
2025年10月01日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、ゲーミングPC「GALLERIA XPR7A-R57-GD」です。
ゲーミングBTOパソコン「GALLERIA」を展開するサードウェーブは、9月18日から同シリーズのブランドをリニューアルしました。
今回オススメとして紹介するGALLERIA XPR7A-R57-GDは、新GALLERIAシリーズの中でスタンダードモデルに位置づけられる「GALLERIA Xシリーズ」の1モデルです。
CPUに「Ryzen 7 7700X」、GPUに「GeForce RTX 5070 12GB」を搭載し、フルHDからWQHD解像度での高画質プレイに最適な構成となっています。システムメモリーは16GB（8GB×2、DDR5-4800）、ストレージは1TB SSD（M.2 NVMe Gen4）を搭載します。
全面リニューアルで大きく変わったのは、PCケースのフロントデザインです。フロントパネルはGALLERIAのロゴマークをワンポイントであしらったシンプルな仕上がりで、サイドのエアインテークからはLEDの光が漏れ出します。
フロントおよび天面のダストフィルターは簡単に着脱可能となっており、メンテナンス性がすこぶる高いのも特徴です。
前川さんによると、リニューアル後の新PCケースは、ワンタッチで取り外せるダストフィルターを備えている点が大きな特徴とのこと。
そのほか、フロント入出力ポートには新たにUSB Type-Cを追加している一方で、USB 2.0ポートも残されており、この点もこだわりのポイントなのだとか。
例えば、一部のオーディオデバイスはノイズの影響からUSB 2.0ポートでの接続を推奨しており、そうした機器に対応するため前面にUSB 2.0ポートを残しているのだそうです。
そしてGALLERIA XPR7A-R57-GDは、ゲーミング用途においてバランスの取れたスペックを備えているほか、ビデオメモリー12GBを搭載するRTX 5070により、生成AIの活用にも対応できるとのことです。
|GALLERIA XPR7A-R57-GDの主なスペック
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|CPU
|AMD Ryzen 7 7700（8コア/16スレッド、最大5.3GHz）
|CPUクーラー
|空冷式12cmサイドフロー大型CPUファン
|メモリー
|16GB（8GB×2、DDR5-4800）
|ストレージ
|1TB SSD（M.2 NVMe Gen4）
|GPU
|NVIDIA GeForce RTX 5070（GDDR7 12GB）
|チップセット
|AMD B850チップセット
|無線機能
|ー
|電源ユニット
|750W（80PLUS GOLD）
|サイズ/重量
|約220（W）×488（D）×498（H）mm、約16kg
|店頭価格
|24万9980円
納期は基本的にウェブ購入と同じで、追加のカスタマイズに応じて延長する場合があります。また、一部モデルについては持ち帰り可能な即納モデルとして在庫も用意されていました。
また、リニューアルされたGALLERIAブランドでは、さまざまなシチュエーションに対応する豊富なラインアップを展開します。
ドスパラ大阪・なんば店では、ミニタワーモデル、クリエイター向けモデル、ピラーレスPCケース採用の「GALLERIA Fシリーズ」といった各モデルを展示しており、じっくり見比べることができます。
GALLERIAといえば、eスポーツチームやストリーマー、VTuberとのコラボモデルも多彩というイメージがありますが、リニューアルに合わせて新たなコラボモデルの店頭展示も始まっていました。
GALLERIAの新コラボPCが気になりましたか？ それならぜひドスパラ大阪・なんば店でチェックしてみてください！
対象パソコンの購入＆エントリーで最大1万5000円ポイント還元！
「秋のパソコン買替応援祭」実施中
そのほか、ドスパラ大阪・なんば店では10月10日までの期間、対象パソコンの購入＆エントリーで最大1万5000円分のドスパラポイントを還元する「秋のパソコン買替応援祭」キャンペーンを実施中です。
Window 10のサポート終了を目前に買い替えを考えている人にも嬉しいキャンペーンです。詳しくはキャンペーン特設サイトを確認ください！
