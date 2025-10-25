新設計のケースを採用、デザイン・性能とも魅力バッチリの「G TUNE DG-I7G7T」

今年の1月にリブランディングしたマウスコンピューターのゲーミングPCブランド「G TUNE」から、ミニタワー型のデスクトップパソコン「DG」シリーズが登場。新設計のPCケースが採用され、性能だけでなくその見た目も一新された。

新モデルはブラックをベースに差し色の赤でアクセントをつけた個性的なデザインが印象的。ガラスサイドパネルが標準装備されており、ケース内部を視覚的に楽しむことができる。さらに上面のトレーやスライド式カバーを搭載したインターフェースなど、ユーザーの利便性を考慮した機構を数多く搭載。より快適にゲームをプレイできるようになっている。ここでは、そのラインアップのうちミドルクラスの「G TUNE DG-I7G7T」をピックアップ。新ケースの使い勝手を中心に製品の特徴を詳しく紹介していく。