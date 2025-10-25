マウスのミニタワー型ゲーミングPCに新ケース登場！ デザイン刷新で魅力がさらにアップした「G TUNE DG-I7G7T」
新設計のケースを採用、デザイン・性能とも魅力バッチリの「G TUNE DG-I7G7T」
今年の1月にリブランディングしたマウスコンピューターのゲーミングPCブランド「G TUNE」から、ミニタワー型のデスクトップパソコン「DG」シリーズが登場。新設計のPCケースが採用され、性能だけでなくその見た目も一新された。
新モデルはブラックをベースに差し色の赤でアクセントをつけた個性的なデザインが印象的。ガラスサイドパネルが標準装備されており、ケース内部を視覚的に楽しむことができる。さらに上面のトレーやスライド式カバーを搭載したインターフェースなど、ユーザーの利便性を考慮した機構を数多く搭載。より快適にゲームをプレイできるようになっている。ここでは、そのラインアップのうちミドルクラスの「G TUNE DG-I7G7T」をピックアップ。新ケースの使い勝手を中心に製品の特徴を詳しく紹介していく。
|「G TUNE DG-I7G7T」の主な仕様
|型番
|DGI7G7TB8BFDW101DEC
|DGI7G7TB7BDDW101DEC
|CPU
|インテル Core Ultra 7 265（Pコア：8、Pコア：12、20スレッド、最大5.30GHz）
|インテル Core i7 14700F（Pコア：8、Pコア：12、28スレッド、最大5.40GHz）
|CPUクーラー
|水冷クーラー（ラジエーターサイズ240mm）
|グラフィック機能
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti（16GB GDDR7）
|メモリー
|32GB（16GB×2） DDR5-5600
|ストレージ
|2TB M.2 SSD （NVMe PCIe 4.0 x4）
|マザーボード
|インテルB860チップセット搭載モデル
|インテルB760チップセット搭載モデル
|上面インターフェース
|USB 3.1 Type-C×1、USB 3.0 Type-A×2、ヘッドホン兼用ヘッドセット端子×1
|USB 3.0 Type-A×2、USB 3.0 Type-C×1、ヘッドホン兼用ヘッドセット端子×1
|背面インターフェース
|Thunderbolt 4×1、DisplayPort（120Hz）×3、HDMI（60Hz）×1、USB 3.0 Type-A×7、マイク入力×1、ライン出力×1、S/PDIF（光角型）×1
|DisplayPort（120Hz）×3、HDMI（60Hz）×1、USB 3.2 Type-C×1、USB 3.0 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2、マイク入力×1、ライン入力×1、ライン出力×1
|通信規格
|Wi-Fi 6E、Bluetooth 5、有線LAN（2.5G BASE-T）
|Wi-Fi 6E、Bluetooth 5、有線LAN（1000BASE-T）
|電源ユニット
|定格出力850W、80PLUS GOLD認証
|OS
|Windows 11 Home（64bit）
|サイズ（W×D×H）
|幅215×奥行490×高さ385mm（突起部含む）
|重量
|約11.9kg
|約11.7kg
|価格
|40万9800円から
|38万9800円から
-
