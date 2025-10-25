前へ 1 2 3 4 次へ

マウスのミニタワー型ゲーミングPCに新ケース登場！ デザイン刷新で魅力がさらにアップした「G TUNE DG-I7G7T」

文●山口優 編集●ハイサイ比嘉

新設計のケースを採用、デザイン・性能とも魅力バッチリの「G TUNE DG-I7G7T」

　今年の1月にリブランディングしたマウスコンピューターのゲーミングPCブランド「G TUNE」から、ミニタワー型のデスクトップパソコン「DG」シリーズが登場。新設計のPCケースが採用され、性能だけでなくその見た目も一新された。

　新モデルはブラックをベースに差し色の赤でアクセントをつけた個性的なデザインが印象的。ガラスサイドパネルが標準装備されており、ケース内部を視覚的に楽しむことができる。さらに上面のトレーやスライド式カバーを搭載したインターフェースなど、ユーザーの利便性を考慮した機構を数多く搭載。より快適にゲームをプレイできるようになっている。ここでは、そのラインアップのうちミドルクラスの「G TUNE DG-I7G7T」をピックアップ。新ケースの使い勝手を中心に製品の特徴を詳しく紹介していく。

マウスコンピューターのゲーミングPC「G TUNE DG-I7G7T」。新デザインのケースを採用したミニタワー型だ

試用機では、CPUとしてインテル Core Ultra 7 265（Pコア：8、Pコア：12、20スレッド、最大5.30GHz）が搭載されていた

グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti（16GB）が採用されている

「G TUNE DG-I7G7T」の主な仕様
型番 DGI7G7TB8BFDW101DEC DGI7G7TB7BDDW101DEC
CPU インテル Core Ultra 7 265（Pコア：8、Pコア：12、20スレッド、最大5.30GHz） インテル Core i7 14700F（Pコア：8、Pコア：12、28スレッド、最大5.40GHz）
CPUクーラー 水冷クーラー（ラジエーターサイズ240mm）
グラフィック機能 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti（16GB GDDR7）
メモリー 32GB（16GB×2） DDR5-5600
ストレージ 2TB M.2 SSD （NVMe PCIe 4.0 x4）
マザーボード インテルB860チップセット搭載モデル インテルB760チップセット搭載モデル
上面インターフェース USB 3.1 Type-C×1、USB 3.0 Type-A×2、ヘッドホン兼用ヘッドセット端子×1 USB 3.0 Type-A×2、USB 3.0 Type-C×1、ヘッドホン兼用ヘッドセット端子×1
背面インターフェース Thunderbolt 4×1、DisplayPort（120Hz）×3、HDMI（60Hz）×1、USB 3.0 Type-A×7、マイク入力×1、ライン出力×1、S/PDIF（光角型）×1 DisplayPort（120Hz）×3、HDMI（60Hz）×1、USB 3.2 Type-C×1、USB 3.0 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2、マイク入力×1、ライン入力×1、ライン出力×1
通信規格 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5、有線LAN（2.5G BASE-T） Wi-Fi 6E、Bluetooth 5、有線LAN（1000BASE-T）
電源ユニット 定格出力850W、80PLUS GOLD認証
OS Windows 11 Home（64bit）
サイズ（W×D×H） 幅215×奥行490×高さ385mm（突起部含む）
重量 約11.9kg 約11.7kg
価格 40万9800円から 38万9800円から
