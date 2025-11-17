毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今回のテーマは「iPhone Air」。売れ行きが不調、次モデルは出ないかもなどと伝えられているiPhone Airですが、実際に購入したオカモトとスピーディー末岡は「過去最高のiPhone」「今でも感動する」と高評価。どうしてこうも評価が分かれるのか、どこが魅力的なのか、スマホ総研の3人で語りたいと思います！

▽放送情報

放送日： 2025年11月17日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 売れ行きはともかく、iPhone Airは最高！の巻：スマホ総研定例会362

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）