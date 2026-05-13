ソニーの「Xperia 1 VIII」がドコモ、au、ソフトバンクから6月11日に発売！ 気になる価格もチェック

ソニーの最新フラッグシップスマホ「Xperia 1 VIII（エクスペリア・ワン・マークエイト）」が発表されましたが、ドコモ、au、ソフトバンクからも発売されます。発売日はいずれも6月11日で、各社とも今日13日から予約を受付けています。
気になる各キャリアの本体代金
最新フラッグシップということで、やはり価格は気になるところです。メモリーとストレージは12GB/256GBのみで、新規一括の場合、以下の価格になります。
・ドコモ：未発表
・au：26万9800円
・ソフトバンク：27万4320円
ドコモだけ価格が発表されませんでしたが、ほかの2社と大きく変わらないでしょう。また、各キャリアごとに割引施策（2年後返却プランなど）がありますので、利用した場合は10万円以上負担が減ります。
たとえばソフトバンクの「新トクするサポート＋」だと、25ヵ月目に端末を返却するなどすべての条件を満たした場合、実質負担額は13万8240円です。auの「スマホトクするプログラム＋」の場合はすべての条件を満たせば15万2700円になります。
なお、参考までにソニーストアで販売しているSIMフリーモデルの価格は以下です。
・12GB/256GB 23万5400円
・12GB/512GB 25万1900円
・16GB/512GB 26万8400円
・16GB/1TB 29万9200円
Xperia VIII（キャリア版）のスペックは、ディスプレーが6.5型（2340×1080ドット、1～120Hz）有機EL、Snapdragon 8 Elite Gen 5、メモリー12GB、ストレージは256GB。バッテリーは5000mAh、カメラは標準＆超広角＆望遠の3眼構成でいずれも48MP。本体サイズは約74×162×8.3mm、重さ200g。
カラバリはいずれのキャリアも、グラファイトブラック、アイオライトシルバー、ガーネットレッドの3色。ネイティブゴールドはSIMフリー版専用です。
オトクなキャンペーンもあり！
Xperia 1 VIIIの発売を記念して、最大1万5000円相当のポイント（dポイント、Pontaポイント、PayPayポイントなど）がもらえるキャンペーンが各キャリアで実施されます。
事前エントリー（5月13日～6月10日）をすることで還元額がアップしますので、購入を検討している人は、まずは事前エントリーを済ませておきましょう。
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