AIがエモい写真を自動提案!? α譲りのルックを使いこなせるXperia VIIIの新型カメラがすごい

ソニーは今日15日、先日発表されたばかりの新スマホ「Xperia VIII」の体験イベントを、メディアやインフルエンサーを呼んで開催しました。

製品説明が終わったあと、いくつかの班にわかれて体験ブースへ。フロアごとに、タッチ＆トライ、望遠暗所撮影、AIカメラアシスタント、フルステージステレオスピーカーとわかれており、順番に体験できました。

ノイズが大幅に減少した望遠カメラ

最初に案内された暗所望遠撮影では、今回からセンサーサイズが1/1.56インチになった望遠カメラを使ってのデモンストレーションが行なわれました。なお、前モデル（Xperia VII）のセンサーサイズは1/3.5インチだったので、約4倍になっています。

暗い室内でモデルを撮影するのですが、比較用にXperia VIIと同時に撮影しました。画質は一目瞭然。Xperia VIIでは暗い場所や人の顔の影の部分にノイズが乗っていますが、Xperia VIIIはかなりノイズが減り、黒い部分もハッキリとした黒が出ていました。

これは大型化した望遠センサーと、RAWマルチフレームプロセッシングという、複数のRAWデータを重ね合わせて処理することで、解像感や白飛び、黒つぶれが改善された結果です。そのほか、低照度でのポートレートも得意になりました。

AIが4種類のクリエイティブを提案してくれる

次は、「AIカメラアシスタント」機能を体験しました。基本的には何もしなくても綺麗な写真が撮れるのですが、AIがこんな設定はどうか？ とシーンに合わせたルックを提案してくれる機能です。

カメラを被写体に向けるとプレビュー画面に4つのルックが表示されます。気に入ったものをタップすれば、その色味で撮影できるのです。もちろんどれも好みではないなら、普通にシャッターを押せば見たままの写真が撮れます。

ほかにもソニーの1眼カメラ「αシリーズ」で人気のルック「Neutral」「Vivid」「Film」「Instant」「Soft Highkey」という5種類がプリセットされています。

まだまだ進化するフルステージスピーカー

Xperiaの魅力はカメラだけではありません。スマホの中でも屈指の高音質を誇るスピーカーを搭載しているのです。前モデルまではスマホの構造上、左右で大きさの違うスピーカーでしたが、Xperia VIIIからはカメラの位置が変わったこともあって、左右同一サイズのスピーカーを採用しています。

試聴室でデモ音源を聴きましたが、弦楽器の繊細な音や、バスドラムやベースの重厚感が前モデルよりハッキリと聞き取れました。全体的なボリュームも大きくなっており、スマホだけで映画視聴や音楽を聴く人にはたまらない進化です。

背面パネルは上質そのもの

最後はタッチ＆トライコーナーです。好きなように発売前のXperia VIIIを使えました。じっくり触りましたが、やはり背面の質感が素晴らしい！ このデザインと質感はここ最近のスマホの中でもトップクラスに入るでしょう。

とくにガーネットレッドと、SIMフリー版限定のネイティブゴールドは美しく、「ORE（オーア、原石）」というコンセプトも頷けます。側面に掘られたXperiaのロゴもカッコイイ！ ここでは、ガーネットレッドの細部写真を撮影したので紹介します。

【まとめ】ソニーが培ってきた技術をスマホに集結

Xperia VIIIはゲームも得意なオールラウンダー

今回紹介していない部分でも美しいディスプレーや2日持ち＆4年寿命を実現したバッテリーや、ゲーミング機能「ゲームエンハンサー」の継続など、普段使いからゲーミングまでハイエンドモデルらしく、なんでもこなせるのがXperia VIIIです。

3キャリアやSIMフリー版など、販路も複数用意されており、キャリア版には端末価格を抑えられるプランもあります。

まずはキャリアショップや量販店などで、このスマホ界屈指の美しさを誇るデザインに触れてみてください。きっと物欲を刺激されるでしょう！