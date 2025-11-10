【11/17展示】仮想内視鏡や仮想的腸管洗浄、ポリープ検出の機能を備えた、下剤を使わないバーチャル内視鏡検査システム
ASCII STARTUP TechDay 2025 11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催
ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
展示ブース名：世界初"無下剤"バーチャル内視鏡検査システム
【展示概要】
「完全無下剤バーチャル内視鏡検査システム・AIM4CRC」は、以下の機能を備えたAI診断支援システム。
・仮想的腸管洗浄：生体構造を維持しつつ、残渣・残液のみを仮想的に除去
・ポリープ検出：対処が必要なポリープを高精度に検出
・仮想内視鏡：写実的な画像再構成技術
これらにより、下剤を使わないバーチャル内視鏡検査（大腸CT検査）を実現し、低侵襲・短時間・高精度な全大腸精密検査の臨床実装を目指している。
*これらの技術を、実際のデモ機で見ることができる。
（※薬事未承認の内容が含まれる）
出展団体：Boston Medical Sciences 株式会社
URL：https://b-ms.tech/
「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要
【開催日時】2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/