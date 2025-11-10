ASCII STARTUPについて

【11/17展示】京大エコシステムから新たな価値創出を　京都大学イノベーションキャピタル株式会社／京都大学成長戦略本部

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

連載
ASCII STARTUP TechDay 2025
文● ASCII STARTUP

　ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：
京都大学イノベーションキャピタル株式会社／京都大学成長戦略本部

【展示概要】

京都大学イノベーションキャピタル株式会社では、起業したい人（ECC・EIR）と、起業を支援したい人(キャピタリスト)を募集している。本イベントでは、同社および京大のエコシステムについて、起業検討から創業投資に至った具体的な事例を中心に説明を行う。

　出展団体：京都大学イノベーションキャピタル株式会社／京都大学成長戦略本部

京都大学イノベーションキャピタル株式会社
URL：https://www.kyoto-unicap.co.jp/

京都大学成長戦略本部
URL：https://iac.kyoto-u.ac.jp/

　

　「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要

　【開催日時】2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）
　【会場】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス
　【主催】ASCII STARTUP
　【入場方法】事前登録制（入場無料）
　【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/

　

