【11/17展示】スタンフォード大学発、ペースメーカー等の研究開発技術を基に空間伝送型ワイヤレス給電ソリューションAirPlugを実用化

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

連載
ASCII STARTUP TechDay 2025
文● ASCII STARTUP

　ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：エイターリンク－ワイヤレス給電－

【展示概要】

スタンフォード大学発、ワイヤレス給電技術の社会実装を目指すディープテックスタートアップ。ペースメーカー等メディカルインプラントデバイスの研究開発で培った技術を基に、世界に先駆けて空間伝送型ワイヤレス給電ソリューションAirPlugを実用化。ブースではワイヤレス給電評価キットなどを展示予定。

出展団体：エイターリンク株式会社
URL：https://aeterlink.com/

＼セッション情報／

　【パネルディスカッション】16:15～16:45
　「新産業創出のルールメイキング戦略　～変化する世界にスタートアップはどう適応する？～」に
　エイターリンク株式会社 知財標準化マネージャー 小舘直人氏が登壇予定。
　⇒ セッションの概要はこちら

　

■関連サイト

　

　「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要

　【開催日時】2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）
　【会場】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス
　【主催】ASCII STARTUP
　【入場方法】事前登録制（入場無料）
　【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/

　

