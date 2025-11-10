【11/17展示】AI×脳のインタラクション、AIと脳科学を融合した新体験ゲーム「Neuro Wizards」と「無心Capsule」を展示

ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：アラヤ｜AI×脳のインタラクション

【展示概要】

東京ゲームショウ2025で話題を集めた、AIと脳科学の融合による新体験。脳波と視線で魔法を発動するゲーム「Neuro Wizards」と、祈る姿勢と脳波をエッジAI・画像認識AIで解析してカプセルを排出する「無心Capsule」を展示。

AIや生体情報を扱う最先端技術を、エンタメ／マーケティング／リハビリ／教育等のPoC・共同開発へ。計測・解析基盤の提供、カスタム実装の相談も受け付けている。BtoB実証・共同研究の相談はブース担当まで。