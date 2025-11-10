【11/17展示】多様なセンサーと連携し設備・機械・インフラを監視・保全、スマート保全ソリューションを提供

ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：次世代IoTゲートウェイ「NI Station V2」およびスマート保全ソリューション

【展示概要】

最新IoTゲートウェイ「NI Station V2（モック品）」と、振動センサー・温湿度センサー・電流センサー・ビーコン等との連携デモを実施予定。設備・機械・発電所・各種インフラにおける「何でも繋がる」監視・保全基盤を体感でき、「スマート保全」への第一歩を提供する。

主な特徴は、多通信・多センサー入力、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載、AIによる未対応デバイス接続＋ファームウェア生成機能、クラウド（NobestIoTプラットフォーム）への自動アップロード＋可視化＋故障検知AI。