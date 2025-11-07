【11/17展示】耳に装着するだけで脳波データを取得できるイヤホン型BCI「XHOLOS Ear Brain Interface」

ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：イヤホン型BCI「XHOLOS Ear Brain Interface」

【展示概要紹介】

脳波でわかる、あなたのリラックス度

α Relax Analyzerは、イヤホン型脳波計「XHOLOS EBI」と連携し、リラックス状態をリアルタイムに可視化するiOSアプリ。リラクゼーション商品やサービスの効果を“脳波の変化”という客観データで評価可能。販売現場では、顧客ごとの反応に基づいた商品レコメンドにも活用でき、接客体験の質を高めるツールとしても活用できる。