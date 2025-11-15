キーボードにこだわる人や長時間タイピングする人にとって、“フェザータッチ”と称される静電容量無接点方式で軽いキーの打ち心地の東プレ「REALFORCE」シリーズは、自然と行き着く選択肢の1つでしょう。そんなREALFORCEに、4年ぶりにフルモデルチェンジされた「REALFORCE R4」がこの10月に登場しました。

外観面では従来モデルから幅と奥行きがわずかに短くなり、デスク上で扱いやすいサイズへと変更。また、有線（USB Type-C）と無線（Bluetooth）の両対応で多様な機器や用途で利用できます。

今回のREALFORCE R4の登場は、既存ユーザーにとって「買い替えの理由になるかどうか」、初めてREALFORCEを検討するユーザーにとって「なぜここまで人気なのか」を確かめられるタイミングです。本記事ではREALFORCE R4の特徴を詳しく見ていきます。

■Amazon.co.jpで購入