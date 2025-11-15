このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第181回

東プレ「REALFORCE R4 KEYBOARD」

REALFORCEの定番高級キーボードが新モデルに！ どうして人気なのか、どこが良くなっているのか全部見る

2025年11月15日 17時00分更新

文● ドリまつ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
REALFORCE R4 KEYBOARD

REALFORCE R4

　キーボードにこだわる人や長時間タイピングする人にとって、“フェザータッチ”と称される静電容量無接点方式で軽いキーの打ち心地の東プレ「REALFORCE」シリーズは、自然と行き着く選択肢の1つでしょう。そんなREALFORCEに、4年ぶりにフルモデルチェンジされた「REALFORCE R4」がこの10月に登場しました。

　外観面では従来モデルから幅と奥行きがわずかに短くなり、デスク上で扱いやすいサイズへと変更。また、有線（USB Type-C）と無線（Bluetooth）の両対応で多様な機器や用途で利用できます。

REALFORCE R4 KEYBOARD

本レビューでは「R4HA61」モデル（フルサイズ／ブラック／日本語配列／45g／かな有り）を使用しています

　今回のREALFORCE R4の登場は、既存ユーザーにとって「買い替えの理由になるかどうか」、初めてREALFORCEを検討するユーザーにとって「なぜここまで人気なのか」を確かめられるタイミングです。本記事ではREALFORCE R4の特徴を詳しく見ていきます。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

REALFORCE R4のメリットと注意点

REALFORCE R4を購入する3つのメリット
1）フェザータッチでおなじみ　定番モデルの着実な進化
2）キーボードでマウス操作＆近接センサー搭載の新機能
3）バリエーションが引き続き豊富で自分に合ったタイプを選べる

購入時に注意したい2つのポイント
1）初めて買う人は少々選択に迷う
2）新マウス機能はそこまで実用的か評価が分かれる

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン