あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第181回
東プレ「REALFORCE R4 KEYBOARD」
REALFORCEの定番高級キーボードが新モデルに！ どうして人気なのか、どこが良くなっているのか全部見る
2025年11月15日 17時00分更新
キーボードにこだわる人や長時間タイピングする人にとって、“フェザータッチ”と称される静電容量無接点方式で軽いキーの打ち心地の東プレ「REALFORCE」シリーズは、自然と行き着く選択肢の1つでしょう。そんなREALFORCEに、4年ぶりにフルモデルチェンジされた「REALFORCE R4」がこの10月に登場しました。
外観面では従来モデルから幅と奥行きがわずかに短くなり、デスク上で扱いやすいサイズへと変更。また、有線（USB Type-C）と無線（Bluetooth）の両対応で多様な機器や用途で利用できます。
今回のREALFORCE R4の登場は、既存ユーザーにとって「買い替えの理由になるかどうか」、初めてREALFORCEを検討するユーザーにとって「なぜここまで人気なのか」を確かめられるタイミングです。本記事ではREALFORCE R4の特徴を詳しく見ていきます。
Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
REALFORCE R4を購入する3つのメリット
1）フェザータッチでおなじみ 定番モデルの着実な進化
2）キーボードでマウス操作＆近接センサー搭載の新機能
3）バリエーションが引き続き豊富で自分に合ったタイプを選べる
購入時に注意したい2つのポイント
1）初めて買う人は少々選択に迷う
2）新マウス機能はそこまで実用的か評価が分かれる
