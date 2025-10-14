このページの本文へ

REALFORCE新モデル4年ぶりに登場 「R4」は奥行き短く＆マウス機能搭載

2025年10月14日 08時30分更新

文● オカモト／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　東プレは、おなじみ静電容量無接点方式を採用したキーボード「REALFORCE」の新モデル「R4シリーズ」を10月15日に発売する。フルキーボードタイプは3万7180円、テンキーレスタイプは3万6520円。現行モデルの「R3」は10月31日で生産終了する。

REALFORCE

フルキータイプ

REALFORCE

テンキーレスタイプ

　4年ぶりの新シリーズになったREALFORCE R4。まず外観では奥行きが短くなり（163mm→147mm）、R2の頃のようなスリムなスタイルに戻っている。また、今回登場したモデルは無線（Bluetooth 5.0）＋有線（USB Type-C）のハイブリッド方式だが、キーボードに近接センサーを搭載し、手を近づけるだけで自動で再接続。無操作時は省電力と効率のいい使い方が可能としている。

　また、マウス機能を搭載しており、キーボードの操作でマウスカーソルの移動やクリックができるように。APC機能では、付属ソフトウェアでキーごとに22段階（0.8～3mm）の設定が可能。オンボードメモリーで4つの設定を保存して、素早く切り替えることもできる。

REALFORCE
REALFORCE

　当初登場するのは、フルキー（112キーまたは108キー）とテンキーレス（91キーまたは87キー）で、それぞれ日本語配列と英語配列を用意。キー印字はすべて昇華印刷で、かな印字の有無、ブラックかスーパーホワイト、キー荷重は変荷重／45g／30gから選択できる。

REALFORCE
REALFORCE
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン