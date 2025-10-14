REALFORCE新モデル4年ぶりに登場 「R4」は奥行き短く＆マウス機能搭載

東プレは、おなじみ静電容量無接点方式を採用したキーボード「REALFORCE」の新モデル「R4シリーズ」を10月15日に発売する。フルキーボードタイプは3万7180円、テンキーレスタイプは3万6520円。現行モデルの「R3」は10月31日で生産終了する。

4年ぶりの新シリーズになったREALFORCE R4。まず外観では奥行きが短くなり（163mm→147mm）、R2の頃のようなスリムなスタイルに戻っている。また、今回登場したモデルは無線（Bluetooth 5.0）＋有線（USB Type-C）のハイブリッド方式だが、キーボードに近接センサーを搭載し、手を近づけるだけで自動で再接続。無操作時は省電力と効率のいい使い方が可能としている。

また、マウス機能を搭載しており、キーボードの操作でマウスカーソルの移動やクリックができるように。APC機能では、付属ソフトウェアでキーごとに22段階（0.8～3mm）の設定が可能。オンボードメモリーで4つの設定を保存して、素早く切り替えることもできる。

当初登場するのは、フルキー（112キーまたは108キー）とテンキーレス（91キーまたは87キー）で、それぞれ日本語配列と英語配列を用意。キー印字はすべて昇華印刷で、かな印字の有無、ブラックかスーパーホワイト、キー荷重は変荷重／45g／30gから選択できる。