東プレ、REALFORCE R4シリーズを10月15日発売　R3は今月末で生産終了へ

東プレ「REALFORCE」シリーズ最新作「R4キーボード」が登場 ― 機能進化と洗練デザインで10月15日発売

東プレは、プレミアムキーボードブランド「REALFORCE（リアルフォース）」の新モデル「R4キーボード」を10月15日に発売する。

今回の「R4キーボード」は、デザインと機能がともにブラッシュアップされた全20モデルをラインナップ。価格は36,520円〜37,180円で、プレミアムキーボード市場における東プレの新たな主力モデルとなる。

なお、従来モデル「R3」シリーズは10月31日をもって生産終了となる。

日本語配列16種＋英語配列4種、進化したAPC機能を搭載

「R4キーボード」は、日本語配列16機種と英語配列4機種を展開している。最大の特徴は、アクチュエーションポイントを22段階で細かく調整できる進化版APC機能だ。

この機能により、より高速なタイピングを実現しながら、誤入力を効果的に防止。さらに、キーマクロ設定や近接センサー機能も搭載され、使い勝手と快適性が向上しているという。

購入は公式サイト・主要ECで可能、ソフト連携でカスタマイズも自在

「R4キーボード」は、東プレ公式オンラインストアのほか、楽天市場、Amazon、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ソフマップといった主要量販店でも販売される。

また、専用ソフトウェア「REALFORCE CONNECT」を利用することで、キーマップのカスタマイズやファームウェアのアップデートも簡単に行える。ユーザーの好みに合わせた操作環境を柔軟に構築できる点も魅力だ。

Bluetooth 5.0対応のハイブリッドモデル、4台までマルチペアリング

R4キーボードはBluetooth 5.0を採用し、最大4台のマルチペアリングに対応。USB接続にも対応したハイブリッドモデルとなっており、デスクトップPCやノートPC、タブレットなど、複数のデバイスをシームレスに使い分けられる。

この柔軟な接続性は、テレワークやクリエイティブワークなど、あらゆるシーンでの作業効率を高めてくれるだろう。