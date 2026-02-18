このページの本文へ

【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第20回

【決定版】仕事用高級キーボードのおすすめベスト5【2026年2月版】

2026年02月18日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

　1日のうちで、一番使っている時間が長いPC周辺機器はマウスとキーボード。特に仕事であればキーボードでしょう！　仕事の効率を上げたり、質を高めるためにはキーボードにはしっかり投資したいところです。

　そこで今回は、テキスト入力をしている時間が長いことを前提に、「仕事用高級キーボード」をピックアップ。選び方のポイントともに、編集部が選ぶ仕事用の高級キーボードでベスト5の製品を紹介！　購入時の参考にしてください！

【目次】

仕事用高級キーボードを選ぶポイント
　ポイント1：軽快なタッチが打ちごたえありか
　ポイント2：持ち運びしやすさを重視するかしないか
　ポイント3：接続方式は必ず確認しておきたい BluetoothかUSBか

ASCII編集部が選ぶ「仕事用高級キーボード」ベスト5
　東プレ「REALFORCE R4」
　PFU「HHKB Studio」
　東プレ「REALFORCE RC1」
　東プレ「REALFORCE R3S」
　ロジクール「MX KEYS mini」

仕事用高級キーボードを選ぶポイント（1）軽快なタッチが打ちごたえありか

　これは完全に個人の好みになりますが、高級キーボードを使う理由として「指に優しい軽快なタッチで疲れにくい」「打ちごたえがあって、打っていて楽しい」かで、実際に選ぶ製品が大きく分かれます。

　前者の代表格が“フェザータッチ”という形容でも知られる、静電容量無接点スイッチを採用した東プレ「REALFORCE」シリーズ。後者は各種メカニカルキーボードがあります。前者の製品は使い慣れていないユーザーにとっては「軽すぎる」印象を持ちますが、慣れてくると評価が一変することがよくあります。

キーボード

静電容量無接点方式は物理的な接点がないことで耐久性と打ち心地に優れています

仕事用高級キーボードを選ぶポイント（2）持ち運びしやすさを重視するかしないか

　自宅や会社といった決まった場所以外で作業することが多い人にとっては、お気に入りのキーボードを持ち運びたいという需要も存在します（会社にあまり私物を置けないという人もいるかも）。その際に問題となるのが当然ながら重量。ノートパソコンとは別に、1kgオーバーのキーボードを持ち運ぶのは大変ですからね。

キーボード

持ち運びを重視した高級キーボードを持っていれば、さまざまな場面で自分の慣れた入力環境を実現できます

仕事用高級キーボードを選ぶポイント（3）接続方式は必ず確認しておきたい　BluetoothかUSBか

　接続方式も当然気になるポイントです。自宅または会社に据え置いて使うのであれば有線でも問題ないでしょうが、その場合でもノートパソコンに接続する、頻繁にデスクのレイアウトを変更したいという場合には無線対応だとなにかと便利です

　無線の規格は、今ではBluetoothが主流ですが、専用のUSBドングルに対応したものもあります。ドングルタイプだと、ドングルを差し替えれば他のマシンでもすぐに使えるようになるのでこれはこれでメリットがあります。

キーボード

Bluetooth対応モデルでは、複数台のPCと同時にペアリングして、ショートカットキー操作で簡単に切り替えられる機能を持っています

　次ページでは、ASCII編集部がおすすめする仕事用高級キーボード5製品を紹介します！

