人気高級キーボード「REALFORCE R4」の英語配列に30gが追加　キー軽い派に朗報！

昨年10月に登場した東プレの高級キーボード「REALFORCE R4」シリーズ。約4年ぶりのメインモデルの刷新で、定評のある静電容量無接点方式のキータッチはそのままに、筐体が縦方向に短くなるなどデザインが改善されたほか、手を近づけるだけでスリープから復帰する、ショートカットキーでマウスカーソルを移動できるなど、機能面も強化されている。

そんな人気のREALFORCE R4ながら、熱心なファンを嘆かせたのが、英語配列モデルではキー荷重が「45g」のタイプのみで、キーがより軽い“玄人向け”の「30g」がなかった点。

そんな“玄人”の人に朗報！ 今日26日に「30g」タイプが追加されて、Amazon.co.jpなどで販売が開始されている。用意されているのはフルサイズ／テンキーレス、ブラック／ホワイトの組み合わせの計4モデル（45gタイプも同じく4モデル）。

なお日本語配列については、「45g」「30g」「変荷重」のそれぞれについて、各種製品が用意されている。

