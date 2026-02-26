人気高級キーボード「REALFORCE R4」の英語配列に30gが追加　キー軽い派に朗報！

昨年10月に登場した東プレの高級キーボード「REALFORCE R4」シリーズ。約4年ぶりのメインモデルの刷新で、定評のある静電容量無接点方式のキータッチはそのままに、筐体が縦方向に短くなるなどデザインが改善されたほか、手を近づけるだけでスリープから復帰する、ショートカットキーでマウスカーソルを移動できるなど、機能面も強化されている。
そんな人気のREALFORCE R4ながら、熱心なファンを嘆かせたのが、英語配列モデルではキー荷重が「45g」のタイプのみで、キーがより軽い“玄人向け”の「30g」がなかった点。
そんな“玄人”の人に朗報！ 今日26日に「30g」タイプが追加されて、Amazon.co.jpなどで販売が開始されている。用意されているのはフルサイズ／テンキーレス、ブラック／ホワイトの組み合わせの計4モデル（45gタイプも同じく4モデル）。
なお日本語配列については、「45g」「30g」「変荷重」のそれぞれについて、各種製品が用意されている。
■Amazon.co.jpで購入
-
REALFORCE R4 キーボード ハイブリッド テンキーレス 30g 英語配列 ブラック R4HD13Topre Corporation
-
REALFORCE R4 キーボード ハイブリッド フル 30g 英語配列 ホワイト R4HB23Topre Corporation