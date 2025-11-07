ASCII STARTUPについて

メルマガはこちらから

PAGE
TOP

  1. ASCII STARTUP
  2. 連載
  3. ASCII STARTUP TechDay 2025
  4. 【11/17展示】テキスト・音声・セルフィー動画からリアルなアバター動画を生成、AIアバター作成サービス「MotionVox」
  • はてなブックマーク シェアボタン
  • LinkedIn シェアボタン
目次
18回
19回
20回
最新

【11/17展示】テキスト・音声・セルフィー動画からリアルなアバター動画を生成、AIアバター作成サービス「MotionVox」

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

連載
ASCII STARTUP TechDay 2025
文● ASCII STARTUP

　ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)

展示ブース名：株式会社Qualiteg | リアルを纏うAIアバター MotionVox

【展示概要紹介】

「MotionVox」は、テキスト・音声・セルフィー動画を入力するだけで、まるで実在の人物のようなリアルな動画を生成できる革新的なAIアバター作成サービス。商品説明動画、SNS投稿コンテンツ、社内研修動画、営業商談トレーニング動画、動画マニュアル、自治体の行政サービス案内、多言語での防災情報・観光PRなど、幅広い用途で活用できる。

　
出展団体：株式会社Qualiteg
URL：https://qualiteg.com/

　

■関連サイト

　

　「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要

　【開催日時】2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）
　【会場】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス
　【主催】ASCII STARTUP
　【入場方法】事前登録制（入場無料）
　【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/

　

合わせて読みたい編集者オススメ記事

【入場登録開始】ディープテック・スタートアップの発展を支援するASCII STARTUP主催イベント、11/17開催

【入場登録開始】ディープテック・スタートアップの発展を支援するASCII STARTUP主催イベント、11/17開催

2025.09.29
2025年 IT業界 重要イベントカレンダー（10/1更新）

2025年 IT業界 重要イベントカレンダー（10/1更新）

2025.01.06

バックナンバー

【11/17展示】耳に装着するだけで脳波データを取得できるイヤホン型BCI「XHOLOS Ear Brain Interface」
2025.11.07

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

第20回

【11/17展示】耳に装着するだけで脳波データを取得できるイヤホン型BCI「XHOLOS Ear Brain Interface」
【11/17展示】試作品のレシピと多様な装置の測定データを紐付けて可視化、研究開発データ資産化SaaS「Randeft」
2025.11.07

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

第18回

【11/17展示】試作品のレシピと多様な装置の測定データを紐付けて可視化、研究開発データ資産化SaaS「Randeft」
【11/17展示】量子計算・AI・数理最適化を融合し製造や物流、R&D、マーケティング現場の意思決定を変革、Quanmatic
2025.11.07

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

第17回

【11/17展示】量子計算・AI・数理最適化を融合し製造や物流、R&D、マーケティング現場の意思決定を変革、Quanmatic
【11/17展示】生成AI・AIエージェント技術を活用した製造業特化型AI-DX支援、ONIXION 生成AIエージェント
2025.11.07

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

第16回

【11/17展示】生成AI・AIエージェント技術を活用した製造業特化型AI-DX支援、ONIXION 生成AIエージェント
【11/17展示】予防可能な疾患のリスクをだ液から可視化する高精度ゲノム解析「Zene360」
2025.11.07

ASCII STARTUP TechDay 2025　11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催

第15回

【11/17展示】予防可能な疾患のリスクをだ液から可視化する高精度ゲノム解析「Zene360」