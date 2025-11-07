【11/17展示】テキスト・音声・セルフィー動画からリアルなアバター動画を生成、AIアバター作成サービス「MotionVox」
ASCII STARTUP TechDay 2025 11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催
ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)
展示ブース名：株式会社Qualiteg | リアルを纏うAIアバター MotionVox
【展示概要紹介】
「MotionVox」は、テキスト・音声・セルフィー動画を入力するだけで、まるで実在の人物のようなリアルな動画を生成できる革新的なAIアバター作成サービス。商品説明動画、SNS投稿コンテンツ、社内研修動画、営業商談トレーニング動画、動画マニュアル、自治体の行政サービス案内、多言語での防災情報・観光PRなど、幅広い用途で活用できる。
出展団体：株式会社Qualiteg
URL：https://qualiteg.com/
「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要
【開催日時】2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/