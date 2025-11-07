【11/17展示】試作品のレシピと多様な装置の測定データを紐付けて可視化、研究開発データ資産化SaaS「Randeft」

ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介していく。

展示ブース名：研究開発データ資産化SaaS「Randeft」

【展示概要紹介】

研究開発現場でもデータ活用の機運が高まる一方で、多くの企業の研究開発データは極めて属人的に蓄積されており、すぐに使える状態にない。試作品のレシピと測定データを紐付け、装置メーカーを問わず測定データを可視化できる「Randeft」なら、既存のデータ管理製品ではできなかった研究開発データの資産化を強く推進。すでにさまざまな素材に関わる複数のプライム上場企業の研究開発部門で導入されている実績を持つ。ブースでは製品デモを見ることができる。