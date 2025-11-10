このページの本文へ

2025年11月10日 07時00分更新

文● ASCII

　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　新型iPhoneでeSIMのみとなり、否が応でも使わざるをえなくなったeSIM。SIMカードを端末間で差し替えれば終わり……ではなくなり、面倒に感じる部分もありますが、逆に勝手に抜かれて使われるというリスクは低減されます。eSIMの基本知識から、メリット・デメリット、そして各社の対応まで詳しく解説します！

▽放送情報
放送日：　2025年11月10日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　eSIMって結局何なの？ キャリアの対応状況もお教えします！の巻：スマホ総研定例会361

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

