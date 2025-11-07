【11/17展示】量子計算・AI・数理最適化を融合し製造や物流、R&D、マーケティング現場の意思決定を変革、Quanmatic
ASCII STARTUP TechDay 2025 11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催
ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
展示ブース名：株式会社Quanmatic
【展示概要紹介】
Quanmaticは、量子計算・AI・数理最適化を融合し、製造・物流・研究・マーケティング現場の意思決定を変えるスタートアップ。勘や経験に頼っていた判断をデータに基づき最適化し、現場の生産性と意思決定の質を飛躍的に高める。
出展団体：株式会社Quanmatic
URL：https://quanmatic.com/
