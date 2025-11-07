【11/17展示】生成AI・AIエージェント技術を活用した製造業特化型AI-DX支援、ONIXION 生成AIエージェント
ASCII STARTUP TechDay 2025 11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催
ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)
展示ブース名：ONIXION 生成AIエージェント
【展示概要紹介】
ONIXIONは、生成AI・AIエージェント技術を活用した製造業特化型AI-DX支援を行うスタートアップ。研究開発からPoC（Proof of Concept：概念実証）、本開発まで一貫して伴走し、現場課題の可視化と実装を支援。AI活用による生産性向上・業務効率化を実現する。
出展団体：株式会社ONIXION
URL：https://onixion.com/
「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要
【開催日時】2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/