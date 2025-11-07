【11/17展示】予防可能な疾患のリスクをだ液から可視化する高精度ゲノム解析「Zene360」
ASCII STARTUP TechDay 2025 11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催
ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
展示ブース名：高精度ゲノム解析サービスZene360
【展示概要紹介】
株式会社Zeneは、だ液で簡便に受けられる高精度ゲノム解析「Zene360」を提供。予防可能な疾患の生涯リスクを可視化し、保健指導・健診データと連携して行動変容を後押しする。200以上の健保・医療機関で採用、健診センターにも拡大中。遺伝×健診の新しい健康診断モデルを提案する。
出展団体：株式会社Zene
URL：https://www.zene.co.jp/
「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要
【開催日時】2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/