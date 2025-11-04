今週の注目グルメ 第372回
11月3日～11月9日
【今週】リンガーハット牡蠣大盛の「かきちゃんぽんMAX」発売、ミスド×ポケモンスタート
2025年11月04日 14時45分更新
ごきげんよう。最近は朝晩の冷え込みがぐっと強まり、ついつい温かいスープや鍋メニューが恋しくなってしまいます。
さて、秋もいよいよ終盤。食欲の勢いが止まらない11月、アスキーグルメが注目する今週のキャンペーンや新発売グルメをピックアップしました。
リンガーハットにかき12個入り
「かきちゃんぽんMAX」登場 11月4日～
長崎ちゃんぽんを提供する「リンガーハット」は、11月4日から、「かきちゃんぽん」各種を全国の店舗で期間限定販売します。
国産の大粒を豆乳バタークリームで香ばしく焼き上げた牡蠣は、外はカリッと、内は濃厚でクリーミーな味わい。特製みそスープ、チゲスープの2種類から選べます。
さらに今年は、牡蠣12個のせの「かきちゃんぽんMAX」が登場。
・牡蠣12コのせ！リンガーハット「かきちゃんぽんMAX」発売へ。器が牡蠣いっぱい/p>
松のやにマイルドな辛さの
「コチュマヨ唐揚げ定食」11月5日～
松のやは11月5日15時、韓国風の味わいの「コチュマヨ唐揚げ定食」（930円）を発売します。
生姜とにんにくを使った特製揉みダレで漬け込み、パリッとジューシーに揚げた本格唐揚げに、唐辛子とマヨネーズを合わせた“コチュマヨソース”を絡めた一品です。マイルドな辛みで、ごはんがすすむ味わいに仕上げています。
・松のや、韓国風の「コチュマヨ唐揚げ定食」 辛さとコクがクセになる
海老好き注目！ロッテリアに
2つのえびグラバーガー 11月5日～
ロッテリアは、11月5日から期間限定で「えびグラバーガーフェア」として新商品2品を販売します。
「海老ビスク えびグラタンバーガー」は、プリプリ食感のえびとサクサク食感の衣が特徴のグラタンコロッケに、えびの旨みがぎゅっと詰まったビスクソースを合わせています。
一方の「デミグラ えびグラタンバーガー」は、グラタンコロッケにデミグラスソースを合わせ、とろ～りチーズソースやキャベツなどと一緒にサンド。
5年ぶりの復活！ マクドナルド
三角チョコパイ「ティラミス」11月5日～
マクドナルドは11月5日、秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」シリーズから、5年ぶりに「三角チョコパイ ティラミス」（190円）を全国の店舗で発売します。
マスカルポーネチーズを使ったチーズチョコクリームと、ほろ苦いコーヒークリームを重ねた大人の味わいが特徴です。
・5年ぶりの復活！ マクドナルド三角チョコパイ「ティラミス」
ケンタ新チキン和テイスト
「香るゆず七味チキン」11月5日～
ケンタッキーフライドチキンは11月5日、「香るゆず七味チキン」（単品330円）を全国の店舗で発売します。
ジューシーなチキンに、かつおや昆布をベースにした下味をしっかり染み込ませ、香ばしく揚げた後にゆずの爽やかな香りをまとわせています。七味唐辛子のほどよい辛みがアクセント。
ポケモン×ミスドの季節
ピカチュウのしっぽがかわいい 11月5日～
ミスタードーナツはポケモンとのキャンペーン商品・グッズを数量・期間限定で11月5日から発売します。
今年はカスタード風味フレークとチョコクランチで、もふもふとした見た目を表現したピカチュウがドーナツになって登場。ふっくらとした顔の「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」は、ふんわりとした生地にホイップクリームをつめています。
「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」は上から見るとモンスターボールそっくりのかわいらしい見た目を、しっとり食感のケーキドーナツとふんわり食感のシュー生地で表現。
さらに、ピカチュウの背中を表現した、「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」などが登場します。
かつやに「タレカツ丼」が今年も
鶏ささみ×エビ×半熟たまご 11月7日～
かつやは、「タレカツ丼」（979円）を11月7日より期間限定で発売します。
定番の「鶏ささみフライ」3枚と「海老フライ」2本に加え、今年は「半熟たまごフライ」が新しく仲間入り。半熟たまごフライは、一口頬張れば濃厚な黄身の味わいが口いっぱいに広がるんだとか。
この連載の記事
-
第371回
グルメ【今週の注目】すき家の「麻辣湯」、マクドナルド人気チキン復活、カップヌードル「ペルー風」!?
-
第370回
グルメ【今週発売】松屋の「肉吸い」、マクドナルドの「ストリートバーガーズ」が気になる
-
第369回
グルメ【今週】でかすぎぃ…！コメダの「ドデカメンチ」発売、松のや「ケララチキンカレー」も気になる
-
第368回
グルメ【今週】松屋の「うまトマ」がとんかつに？／丸亀製麺に新作「肉盛り」／ほっともっと牡蠣づくし弁当
-
第367回
グルメ【今週】ほっともっと「カキフライ」、幸楽苑「担担麺」など秋グルメどしどし発売
-
第366回
グルメ【今週】マクドナルドに“ハート”がまぎれた「プリプリエビプリオ」、なか卯に贅沢「ウニ丼」発売など
-
第365回
グルメ【今週】モスの人気「月見フォカッチャ」が今年も！リンガーハット「コーンバターみそちゃんぽん」復活
-
第364回
グルメ【今週】マック、コメダ、ロッテリアが「月見」発売。すき家は「月見すきやき牛丼」
-
第363回
グルメ【今週】ケンタ「月見バーガー」びくドン「月見バーグディッシュ」など月見グルメ続々
-
第362回
グルメ【今週】ドミノに1.5倍のたーーっぷりピザ／すき家「鉄火丼」／牛角の“焼肉の日”キャンペーンなど
- この連載の一覧へ