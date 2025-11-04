【今週】リンガーハット牡蠣大盛の「かきちゃんぽんMAX」発売、ミスド×ポケモンスタート

ごきげんよう。最近は朝晩の冷え込みがぐっと強まり、ついつい温かいスープや鍋メニューが恋しくなってしまいます。



さて、秋もいよいよ終盤。食欲の勢いが止まらない11月、アスキーグルメが注目する今週のキャンペーンや新発売グルメをピックアップしました。

リンガーハットにかき12個入り

「かきちゃんぽんMAX」登場 11月4日～

長崎ちゃんぽんを提供する「リンガーハット」は、11月4日から、「かきちゃんぽん」各種を全国の店舗で期間限定販売します。

国産の大粒を豆乳バタークリームで香ばしく焼き上げた牡蠣は、外はカリッと、内は濃厚でクリーミーな味わい。特製みそスープ、チゲスープの2種類から選べます。

さらに今年は、牡蠣12個のせの「かきちゃんぽんMAX」が登場。

松のやにマイルドな辛さの

「コチュマヨ唐揚げ定食」11月5日～

松のやは11月5日15時、韓国風の味わいの「コチュマヨ唐揚げ定食」（930円）を発売します。

生姜とにんにくを使った特製揉みダレで漬け込み、パリッとジューシーに揚げた本格唐揚げに、唐辛子とマヨネーズを合わせた“コチュマヨソース”を絡めた一品です。マイルドな辛みで、ごはんがすすむ味わいに仕上げています。

海老好き注目！ロッテリアに

2つのえびグラバーガー 11月5日～

ロッテリアは、11月5日から期間限定で「えびグラバーガーフェア」として新商品2品を販売します。

「海老ビスク えびグラタンバーガー」は、プリプリ食感のえびとサクサク食感の衣が特徴のグラタンコロッケに、えびの旨みがぎゅっと詰まったビスクソースを合わせています。

一方の「デミグラ えびグラタンバーガー」は、グラタンコロッケにデミグラスソースを合わせ、とろ～りチーズソースやキャベツなどと一緒にサンド。

5年ぶりの復活！ マクドナルド

三角チョコパイ「ティラミス」11月5日～

マクドナルドは11月5日、秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」シリーズから、5年ぶりに「三角チョコパイ ティラミス」（190円）を全国の店舗で発売します。

マスカルポーネチーズを使ったチーズチョコクリームと、ほろ苦いコーヒークリームを重ねた大人の味わいが特徴です。

ケンタ新チキン和テイスト

「香るゆず七味チキン」11月5日～

ケンタッキーフライドチキンは11月5日、「香るゆず七味チキン」（単品330円）を全国の店舗で発売します。

ジューシーなチキンに、かつおや昆布をベースにした下味をしっかり染み込ませ、香ばしく揚げた後にゆずの爽やかな香りをまとわせています。七味唐辛子のほどよい辛みがアクセント。

ポケモン×ミスドの季節

ピカチュウのしっぽがかわいい 11月5日～

ミスタードーナツはポケモンとのキャンペーン商品・グッズを数量・期間限定で11月5日から発売します。

今年はカスタード風味フレークとチョコクランチで、もふもふとした見た目を表現したピカチュウがドーナツになって登場。ふっくらとした顔の「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」は、ふんわりとした生地にホイップクリームをつめています。

「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」は上から見るとモンスターボールそっくりのかわいらしい見た目を、しっとり食感のケーキドーナツとふんわり食感のシュー生地で表現。

さらに、ピカチュウの背中を表現した、「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」などが登場します。

かつやに「タレカツ丼」が今年も

鶏ささみ×エビ×半熟たまご 11月7日～

かつやは、「タレカツ丼」（979円）を11月7日より期間限定で発売します。

定番の「鶏ささみフライ」3枚と「海老フライ」2本に加え、今年は「半熟たまごフライ」が新しく仲間入り。半熟たまごフライは、一口頬張れば濃厚な黄身の味わいが口いっぱいに広がるんだとか。

